Ana Porgras de la Survivor România, dezvăluiri cutremurătoare despre cariera de gimastă: „Am avut cam tot ce se poate rupt...”

Ana Porgras a avut un parcurs lăudabil la Survivor România 2021. Anii de gimastică și-au spus cântul în Republica Dominicnaă, iar Faimoasa a rueșit să ducă foarte mult epuncte echipei sale. Bruneta a vorbit despre perioada în care gimnastica a fost pe primul loc în viața ei. Fosta concurentă de la Survivor România a declarat că cel mai greu moment din cariera de sportivă are legătură cu o accidentare.

În acea perioadă, sportiva a trebuit să ia o pauză de șase luni de zile, perioadă care îți afectează condiția fizică.

„Cel mai greu moment a fost când, după un campionat european, mi-am rupt peroneul. Aia a fost cea mai grea accidentare pentru mine ca gimnastă, am stat pe tușă șase luni. O gimnastă și dacă nu face două zile antrenamente își pierde din „formă. Mi-a fost extrem de greu să îmi revin, trăgeam de mine la propriu. Când a urmat o medalie de aur la bârnă, am realizat că a meritat efortul și mi-am dorit să continui să fac performanță în gimnastică”, a declarat Ana Porgras, într-un interviu pentru VIVA.

Ana Porgras, la Survivor România 2021

Câte intervenții a suferit Ana Porgras?

Viața de sportiv vine și cu foarte multe sacrificii și accidentări. Ana Porgras a mărturisit că a trecut prin două intervenții chirurgicale la menisc. În rest, Faimoasa a avut foarte multe accidentări.

„Din fericire, am doar două intervenții chirurgicale la menisc, dar am fost destul de ghinionistă la acest capitol. Am rămas cu niște sechele, când se schimbă vremea, sau când fac antrenamente mai solicitante la sală, simt că mă doare, dar e ceva ce nu îmi afectează viața. Am avut cam tot ce se poate rupt: mâini, picioare, degete. Accidentările în gimnastică sunt frecvente, este un sport care îți solicită corpul la maximum, indiferent de cât de puternic ești. Este un sport dur”, a mai spus fosta sporitvă, pentru sursa citată.