Ana Porgras, dezvăluiri fără perdea! Adevărul despre relația dintre ea și Zanni: „El era gelos tare!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei

Ana Porgras a fost invitata lui Jador, într-un live făcut pe Youtube. Cei doi foști concurenți de la Survivor România au vorbit despre competiția din care au făcut parte, despre cariera de gimnastă a Anei, dar și despre relația ei cu Zanni din Republica Dominicană. Ana și Zanni au fost foarte apropiați în timpul emisiunii, fapt ce le-a dat de gândit nu doar concurenților, ci și oamenilor de acasă.

Ei bine, Ana Porgras a dat cărțile pe față și a vorbit despre legătura cu ”protejatul” lui Alex Velea!

Jador: Ești iubita lui Zanni sau nu?

Ana Porgras: Nu. Jur că n-am nicio treabă, nu sunt iubita lui. Da într-adevăr, eram apropiați în junglă... Zi-mi tu mie că în junglă nu aveai nevoie de afecțiune... era un lucru normal până la urmă.

Jador: Ba da.

Ana: Hai să fim serioși că nu mă comportam așa doar cu el, cumva eram pentru toată lumea acolo.

Jador: Când îmi dădeai cocos, el era gelos tare, mi se părea că era gelos.

Ana Porgras și Zanni

Ana Porgras, regrete după Survivor România

Fosta mare gimnastă a României i-a recunoscut lui Jador că nu se aștepta ca ea să părăsească Survivor, însă susține că nu a dat vina nicio clipă pe manelist, căci el doar a nominalizat, nu a eliminat.

Votul celor de acasă a fost decisiv pentru Ana Porgras, care a părăsit Survivor deși nu și-a dorit acest lucru.

Ana Porgras: Să știi că eu chiar am spus ceea ce gândesc. Nu pot să te trag pe tine la răspundere pentru treaba asta. Chiar dacă m-ai nominalizat, până la urmă așa a fost să fie. Nu m-au votat oamenii, nu se așteptau și asta a fost. Și am ieșit, asta e. Nu pot să zic: „bă, tu m-ai dat afara.” E greșit să spunem. E o prostie treaba asta. Eu eram cumva linistita cand ai zis numele meu. Eram: „oricum, n-o sa ies...”

Jador: N-aveam pe cine. Pe cine sa votez? Erau doua variante: Elena ori pe tine. Nu mă asteptam să iesi, erai cea mai buna, tu cu Elena.

Ana Porgras: Nu mi-a parut bine ca am iesit, ca abia ma obisnuisem. Eram in momentul ala in care totul devenise normal.

Jador și Ana Porgras[Sursa foto: Captură YouTube]