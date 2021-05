Ana Porgras, experiență terifiantă în Republica Dominicană! Ce s-a întâmplat cu Faimoasa: „Am fost și la un pas de...”

In articol:

Ana Porgras este una dintre cele mai iubite concurente de la Survivor România. Bruneta a fost eliminată din competiție, după ce a fost nominalizată de către Jador. Plecarea ei din competiție i-a șocat pe fanii emisiunii, care și-ar fi dorit să o mai vadă pe trasee.

Bruneta a mărturisit că experiența din Republica Dominicană a fost una de neuitat și au fost multe momente care nu s-au văzut la televizvor. Faimoasa a fost pusă de multe ori în fața unui pericol.

„Nu se văd multe lucruri la televizor, concurenții stau în junglă 24 de ore din 24. Nu s-au văzut toate momentele în care am râs, am glumit, am povestit împreună. Telespectatorii văd doar un mic procent din tot ceea ce trăim noi acolo. Sunt atât de multe momente, încât nu aș putea alege unul. Mi s-a întâmplat de multe ori, când mergeam să căutăm cocos, să mă înțep prin plimbările acestea, iar durerile sunt mari, am fost și la un pas de leșin”, a declarat Ana Porgras, pentru VIVA.

Ana Porgras a fost la un pas de leșin în Survivor România [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

Ana Porgras de la Survivor și-a pierdut contul de Instagram

Ana Porgras s-a bucurat de un adevărat succes pe Instagram, după eliminarea de la Survivor România. Faimoasa trece printr-o perioadă dificilă și speră că își va recupera contul cât mai curând.

Citeste si: Jador o salvează pe Ana Porgras. Prima întâlnire, în direct, după ce a eliminat-o de la Survivor Romania. O ajută să își recupereze contul EXCLUSIV

„Mi-a cerut 500 de dolari pentru contul de Instagram. Eu am început deja demersurile, sper să reușesc să recuperez pagina. Între timp am făcut alta pentru a ține legătura cu fanii. Problema cea mai mare e că persoana asta se dă drept managerul meu. Cel mai rău este că nu doar eu sunt în această situație. Și Vera de la Războinici a pățit la fel. Nu e ok, eu am încercat să iau legătura cu cât mai mulți oameni. Sper din suflet să pot, dacă nu voi lua totul de la zero”, a declarat Ana Porgras, pentru WOWBIZ.ro.