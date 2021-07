Ana Porgras, față în față cu Raluca Dumitru, după ce i-a promis că ”o ia de codițe” pentru că s-a apropiat prea mult de Zanni! Ce au pus la cale fetele înainte de marea finală Survivor? EXCLUSIV

Ana Porgras și Raluca Dumitru s-au întâlnit la mare 22:40, iul 3, 2021 Autor: Radu Constantin

A fost întâlnire de gradul 3 între Ana Porgras și Raluca Dumitru, în România, după ce faimoasele au părăsit competiția Survivor. Cele două fete și-au dat întâlnire pe teren ” neutru” și au discutat despre Zanni.

Raluca Dumitru: ”Totul a început de la acel mesaj”

Totul a început după ce Ana a fost întrebată de un fan dacă nu e geloasă pe Raluca

”Da, așa este, totul a început de la acel mesaj. Ana a primit o întrebare pe Instagram, când eu eram în Republica Dominincană în care era întrebată dacă nu este geloasă pe mine, că, vezi Doamne, eu și Zanni suntem prea apropiați. A glumit că o să mă tragă de codițe (aluzie la celebra replică pe care Raluca i-a spus-o Elenei, n.r.) și apoi a completat că nu e deloc deranjată și crede că sunt o fată faină. După aceea, ne-am scris una celeilalte și așa ne-am împrietenit ”, a povestit Raluca Dumitru pentru WOWbiz.ro.

Ana Porgras și mesajul de la care a început prietenia cu Raluca

După venirea Ralucăi în România, fetele au luat legătura prin intermediul rețelelor sociale și au stabilit să o pună de o întâlnire.

Lucru destul de complicat, ținând cont că una este din Brașov iar cealaltă locuiește la București.

”Ne-am făcut planul”

Și Raluca s-a apropiat de Zanni

”Când Ana a venit în București, eu am plecat la mare, după care a venit și ea la mare și așa am reușit să ne vedem. Noi nu ne cunoșteam, pentru că eu am ajuns la Survivor după ce ea fusese eliminată. A fost o întâlnire foarte relaxantă, am vorbit mult despre competiție și despre ce am trăit în Republica Dominicană. Ne-am făcut planul, ca să zic așa, pentru momentul în care Zanni se întoarce acasă. Evident că nu era geloasă pe mine, nici nu s-a pus problema. Oricum, nu am intrat în detalii despre relația lor, că asta nu e treaba mea. Mi-a povestit în schimb despre Zanni, că reușise să-l mai tempereze în relația cu Elena. Vă dați seama că amândouă îi ținem acum pumnii lui Zanni și sperăm să reușească să cucerească marele premiu”, a mai declarat Raluca pentru WOWbiz.ro.

Zanni și Ana Porgras au fost apropiați la Survivor

La întâlnirea dintre cele două a luat parte și Răzvan Botezatu, fostul coleg de platou al Ralucăi, care locuiește la Eforie Sud și care a făcut pe gazda în seara întrevederii. Fetele s-au despărțit prietene și și-au promis că se vor revedea cât de curând, în formulă lărgită, cu alți faimoși cu care s-au împrietenit în jungla din Dominicană.