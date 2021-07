Ana Porgras i-a dat ”unfollow” lui Zanni! Un apropiat rupe tăcerea: ”Nu vor mai fi împreună! Singura șansă să se împace ar fi...” EXCLUSIV

Zanni și Ana Porgras s-au înțeles foarte bine la Survivor 23:41, iul 20, 2021 Autor: Radu Constantin

Zanni și Ana Porgras au rupt orice legătură după finala Survivor, după ce campionul sezonului 2 a descoperit un mesaj misterios în telefonul fostei lui colege.

A fost momentul în care visul multor fani ai show-ului de a-i vedea pe cei doi împreună s-a năruit.

Totuși, care mai sunt șansele ca Zanni și Ana Porgras să mai fie împreună? Conform apropiaților, acestea sunt aproape inexistente, în acest moment.

”Nu și-au mai vorbit deloc după faza cu mesajul”

”Relația dintre Zanni și Ana este una foarte rece în acest moment. Nu și-au mai vorbi deloc după ce s-au întors din Republica Dominicană, și-au dat unfollow pe Instagram. Nici unul nu are măcar o fotografie în care să apară amândoi, cu toate că Ana a fost în Dominicană să-l susțină și s-au pozat acolo. În acest moment este foarte greu de vorbit despre o împăcare, dacă nici unul nu face vreun pas în sensul ăsta. Singura șansă să se împace ar fi să treacă peste orgolii și să discute despre situația lor, că e clar că amândoi suferă într-un fel sau altul”, a dezvăluit un apropiat pentru WOWbiz.ro.

Aceeași sursă susține că în acest moment există multă presiune venită din partea fanilor emisiunii pe umerii celor doi. ”Fanii le scriu aproape zilnic, există și mult hate... E greu să nu te lași influențat de mesajele pe care le primești zilnic. Cea mai rea chestie e că Zanni și Ana se comportă ca doi oameni care s-au iubit și s-au despărțit deși între ei nici nu a fost o relație adevărată”, a mai declarat prietenul respectiv.

Ana Porgras: ”Zanni nu e genul meu”

Un alt lucru interesant este că, după ieșirea din competiția Survivor, Ana Porgras a povestit că Zanni nici măcar nu e tipul ei ideal de bărbat. ” Nu am iubit. Îl aștept pe Zanni să iasă, dar nu să-l fac iubit. Nu e genul meu, mie îmi plac bărbații mai mari... gen conformația ca Moroșanu... Mai înalți, așa”, a dezvăluit Ana Porgras.

Ruptura dintre Zanni și Ana a avut loc la petrecerea de după Survivor, după ce campionul sezonului 2 a văzut în telefonul gimnastei un mesaj care făcea referire la el.

Ana Porgras, într-o ipostază sexy

„La petrecere o simțeam brusc că nu mai era prezentă, că stătea doar în telefon. Și la un moment dat i-am cerut telefonu să stau și eu pe Instagram și nu mi l-a dat din prima, a ezitat. Și după am avut o discuție cu cineva, m-am pus în cameră, a venit și Sebi și Raluca și i-am zis din nou să îmi dea telefonul.

Și la fel, a ezitat. I-am zis "Ba, Ano, tu crezi că eu mă uit în mesajele tale?"

Am intrat pe Instagram, am închis, apoi am intrat pe whatspapp și primul mesaj pe care l-am citit mi s-a luat de tot, reacția oricui ar fi fost urâtă...m-am uitat la ea, a văzut ce am făcut, am înghițit în sec și m-a dezamăgit. I-am zis că orice ar fi fost, oricare ar fi fost frustrările, puteam vorbi. Nu mi-a mai purtat nici tricoul apoi, după ce am ajuns în țară nu ne-am mai vorbit...”, a declarat Zanni.

Zanni i-a dat primul unfollow

Zanni și Ana au fost împreună și după ce s-a anunțat câștigătorul

“Eu am spus și la Teo că noi nu am avut o relație, nu am avut niciodată, am avut o conexiune, dar nu o relație. Dacă el a avut așteptări, e vina mea că el și-a creat ceva în cap?! Nu l-am dezamăgit eu pe Zanni, în egală măsură m-a dezamăgit și el pe mine. Vă zic eu ce mesaj a văzut, un mesaj de la o anumită persoană care nah… Eu nu trebuie să dau explicații despre viața mea. Eu am fost dezamăgită că a intrat în intimitatea mea. El a spus că eu am ezitat să îi dau telefonul, dar nu am ezitat nicio secundă, pur si simplu i-am dat telefonul. Nu ne-am certat. Când eu i-am dat lui telefonul l-am deblocat, iar el m-a întrebat care este parola și nu am crezut de cuviință să i-o dau. El mi-a dat unfollow. Nu am înțeles de ce l-a deranjat mesajul ăla de pe WhatsApp atât de tare. Mesajul pe care l-a vazut Zanni este intimitatea mea. Da, era despre el, dar nu era jignire. Se vorbea despre el în mesajul respectiv”, a povestit și Ana Porgras.