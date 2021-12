Ana Porgras, imagini de pe patul de spital! Ce se întâmplă cu fosta gimnastă: „Nu mai pot. Am două zile de când sunt la spital”

In articol:

Ana Porgras este una dintre cele mai cunoscute sportive din România, care a reușit să urce țara noastră pe podiumul olimpic. A reușit să impresioneze o lume întreagă cu performanțele ei în gimnastică și va rămâne un nume de referință în sport pentru România.

Este mereu activă pe rețelele de socializare și nu trece o zi fără să nu posteze ceva, căci vrea să fie mereu în contact cu urmăritorii

ei. Chiar și atunci când se simte rău este alături de internauți. În urmă cu câteva ore, aceasta s-a filmat de pe patul de spital, cu branula la mână, iar fanii ei au amuțit.

Ana Porgras [Sursa foto: Instagram]

Ce se întâmplă cu Ana Porgras în aceste momente

Se pare că fosta gimnastă traversează o perioadă destul de delicată în ceea ce privește starea de sănătate. Ea a ajuns de urgență la spital, unde medicii au internat-o și unde beneficiază de toată atenția cadrelor medicale. Pentru că este mereu alături de fanii ei de pe Instagram, Ana Porgras nu putea să nu le dezvăluie starea ei din aceste momente.

Citeste si: A murit fostul soț al Marinei Almasan, după o lună petrecută în spital. Avea 68 de ani...- bzi.ro

Aceasta a dezvăluit, cu vocea sfârșită, că se află în unitatea medicală de circa două zile, unde se simte destul de rău și în tot acest timp nu a mâncat nimic, iar asta nu pentru că nu a vrut, ci pentru cu nu ar avea voie.

Citeste si: EXCLUSIV! Ana Porgras rupe tăcerea! Ce relație are cu Zanni? “Nu mi-a plăcut în mod special”

„Vă pupicesc. Deci am două zile de când sunt la spital și n-am mâncat nimic, mor de foame, nu mai pot...Nu am mâncat pentru că nu am voie( explicație pentru hateri) nu pentru că nu îmi dau oamenii”, a explicat Ana Porgras pe InstaStory.

Citeste si: Ana Porgras și iubitul ei s-au despărțit?! Fosta gimnastă, mesaj subtil în văzul lumii: ”M-ai lăsat, dar totuși nu uita...”

Nu se știe în aceste momente de ce fosta gimnastă a avut nevoie de intervenția medicilor, dar cu siguranță, imediat cu starea de sănătate îi va permite, va veni cu mai multe explicații pentru urmăritorii ei de pe rețelele de socializare.

Distribuie pe: