Ana Porgras nu poate privi imaginile cu Zanni după eliminarea ei de la Survivor România! Adevărul despre relația lor

Ana Porgras, prima apariție televizată după ce a părăsit competiția Survivor România! Faimoasa s-a întors în România, după două luni petrecute în jungla din Republica Dominicană, în care a adus foarte multe puncte echipei sale. Chiar dacă a părăsit competiția în urma nominalizării lui Jador, bruneta nu îi poată pică fostului ei coechipier.

„L-a afectat atat de tare ce s-a intamplat dupa votul lui pentru ca eu eram acolo, langa el, neconditionat. I-am spus ca a gresit, atunci cand a avut o neintelegre cu Elena. Eu i-am zis: "Poate ca sunt de acord cu tine, dar felul in care ai facut-o...eu, ca femeie, nu am fost de acord. Poti sa iti spui parerea, dar o poti face frumos". Apoi am vazut o schimbare, nu mai reactiona asa urat, si m-a bucurat asta”, a declarat Ana Porgras, la Teo Show.

Fosta concurentă a legat o relație de prietenie strânsă alături de colegul ei, Zanni. Bruneta i-a fost alături colegului și prietenului ei în fiecare moment, chiar și atunci când intra în conflicte alături de alți coechipieri. Ana Porgras a mărturisit că nu poate privi nici până aucm momentul în care a izbucnit în lacrimi după eliminarea ei.

Faimoasa a povestit cu lacrimi în ochi cât de tare o emoționează acele imagini.

„Nu ma pot uita la imaginile astea (n.r. cu Zanni) pentru ca ma emotioneaza si imi vine sa plang. Eu am vazut in Zanni mai mult decat ce vad oamenii. I-am vazut sufletul, am vazut ca are nevoie sa fii cu afectiune si iubire spre el, ca sa poata oferi si el la randul lui asta. Stiu ce am trait alaturi de el si cat m-a sustinut”, a mărturisit Ana Porgras.

Ana Porgras, dezvăluiri cu lacrimi în ochi! [Sursa foto: Captură KANAL D]

Ana Porgras, adevărul despre relația cu Zanni de la Survivor România

După ce Jador a afirmat în cadrul competiției că Zanni este supărat pentru că i-a propus iubita spre eliminare, Ana Porgras a decis să lămurească încă o dată statutul relației lor. Bruneta a mărturisit că între ea și Zanni a existat și există o frumoasă relație de prietenie, care este presus de o relație amoroasă.

„Jador a mai afirmat o data treaba asta, ca as fi "iubita lui Zanni". Si l-am corectat eu. Nu suntem iubiti. Nici cuvantul prieten nu e de ajuns. Avem o conexiune cu sufletul, e peste iubiți. Sunt langa el cu tot sufletul si el e alaturi de mine. E un scump”, a mărturisit Ana Porgras, la Teo Show.

Ana Porgras de la Survivor România 2021, adevărul despre relația cu Zanni [Sursa foto: Captură KANAL D]