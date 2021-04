Ana Porgras, primele declarații despre gestul care l-ar putea scoate pe Zanni din Survivor România! „Nu e nimic atât de grav!”

In articol:

Ana Porgras, fosta concurentă Survivor România, a făcut primele declarații după ce a aflat că Zanni ar putea fi descalificat din competiție. Fosta gimnastă de performanță a fost persoana care i-a fost aproape tânărului încă de la intrarea ei în competiție. Cei doi Faimoși au avut o legătură aparte, iar reacția lui la eliminarea ei a arătat cât de profunde sunt sentimentele care îi leagă.

Întrebată de către fani pe pagina ei Instagram ce s-a întâmplat cu Zanni, Ana Porgras a recunoscut, înainte de difuzarea emisiunii, că nu știa la ce gest se făcea referire.

”Ce crezi că a făcut Zanni? Copilul nostru cu surprize”, a fost ea întrebată.

„Ia să răspund și la întrebarea asta, pentru că mi-ați adresat-o în număr foarte mare. Nu știu ce a făcut Zanni, vom vedea în seara asta, dar, după părerea mea, nu e nimic atât de grav încât să fie eliminat”, a spus Ana Porgras pe pagina ei de Instagram, înainte de difuzarea emisiunii de vineri seara.

Zanni, concurent în echipa Faimoșilor la Survivor România [Sursa foto: Captură KANAL D]

Zanni a recunoscut la Consiliul de nominalizare că a mâncat biscuiți

Zanni a recunout la Consiliul de nominalizare de la Survivor România că a găsit un pachet de biscuiți pe care l-a împărțit cu colegii de echipă de la Faimoși.

„Ea m-a acuzat de cumpărare după momentul cu biscuții. Să recunosc pentru cei de acasă. Când îmi e foame, dacă găsesc un pachet de biscuiți pe jos pe stradă îl iau. Am găsit un pachet de biscuiți și l-am luat. Am furat. Îmi asum. Se numește furt, că nu aveam voie. Am vrut să-l împart cu echipa. Și am văzut-o pe Elena singură pe plajă și am spus că s-ar bucură să-i dau un biscuite, doi.

M-am dus la Elena, deși ceva în mine îmi spunea să nu-i dau. Și i-am spus „ia”. Și ea mi-a mulțumit. După ce am plecat, după o discuție cu Moro, ea a venit la mine și mi-a spus „nu vreau. Mă oftic că nu mi-ați dat și mie și mi-e frică că îmi puteți scoate ochi”. Mai aveam un pachet de biscuiți, a spus că nu, dar a luat și din ăla. Ea a vrut să nu ia ca să nu-i scoatem ochii. A spus că îi e frică, dar a luat în continuare”, a dezvăluit Zanni.

„Pentru că ai recunoscut că ai încălcat regulamentul o să luăm o decizie în zilele următoare, pentru fapta pe care ai comis-o”, i-a spus Daniel Pavel Faimosului.