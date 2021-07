Ana Porgras rupe tăcerea după dezvăluirile controversate făcute de câștigătorul Survivor. Ce scria, de fapt, în mesajul care l-a dezamăgit crunt pe Zanni

Zanni si Ana Porgras [Sursa foto: Captură YouTube] 17:32, iul 13, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Zanni a făcut declarații incendiare, astăzi, în emisiunea Teo Show de la Kanal D, despre relația dintre el și Ana Porgras. Deși cei doi aveau o relație foarte bună, lucrurile nu par să mai meargă după Survivor România. După Marea Finală a sezonului doi a avut loc o petrecere, iar concurenții Survivor s-au distrat pe cinste.

Zanni și Ana Porgras nu mai țin legătură după acea petrecere de pomină. Totul ar fi început după ce marele câștigător Survivor România 2021 a citit un mesaj controversat în telefonul Anei Porgras. Artistul nu vrut să spună despre ce era vorba în acel mesaj, însă susține că a rămas dezamăgit.

Citeste si: S-a rupt lanțul de ”iubire”. Zanni se declară dezamăgit de Ana Porgras la scurt timp după Marea Finală Survivor România 2021

Ei bine, la scurt timp după ce Zanni a făcut aceste dezvăluiri, Ana Porgras a intrat live cu Raluca Dumitru pe Instagram, unde a povestit cu lux de amănunte tot ce s-a întâmplat după Marea Finală între ea și câștigătorul sezonului doi al emisiunii. Tânăra a ținut să puncteze, încă o dată, că între ea și Zanni nu este și nu a fost nimic niciodată.

”A m inteles ca Zanni a spus ce s-a intamplat. Am intrat sa va spun tot. Ideea e ca in momentul in care intelegi lucrurile diferit ajungi să fii diferit. Eu nu am fost in nicio emisiune sa spun ca noi avem o relatie, ca suntem intr-un cuplu. Nu am fost niciodata impreuna, dar l-am sustinut din tot sufletul, ma bucur ca el a casigat. Dar nu a fost vorba de o iubire intre noi, de dragoste. Noi ne-am cunoscut inainte de Survivor, la probele sportive. Eu am spus si la Teo ca noi nu am avut o relatie, nu am avut niciodata,am avut o conexiune, dar nu o relatie. Daca el a avut asteptari, e vina mea ca el si-a creat ceva in cap?!

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Nu l-am dezamagit eu pe Zanni, in egala masura m-a dezamagit si el pe mine. Va zic eu ce mesaj a vazut, un mesaj de la o anumita persoane care nah… Eu nu trebuie sa dau explicatii despre viata mea, pur si simplu nu am mai vorbit, dar noi nu ne-am certat. El a fost dezamagit, eu am fost dezamagita ca a intrat in intimitatea mea. El a spus ca eu am ezitat sa ii dau telefonul, dar nu am ezitat nicio secunda, pur si simplu i-am dat telefonul. Sunt sincera si asa am fost intotdeauna, cu toate ca nici nu avea sens sa dau explicatii.

Nu ne-am certat. Cand eu i-am dat lui telefonul l-am deblocat, iar el m-a intrebat care este parola si nu am crezut de cuviinta sa i-o dau pentru ca eu nu as fi cerut niciodata parola de la telefonul lui. Chiar daca nu mai vorbim, eu o sa il sustin in continuare. In momentul in care am iesit am fost foarte bulversata si nu puteam sa revin la viata mea normala si cred ca si cu Zanni se intampla acelasi lucru, pentru ca el abia a iesit din competitie. Si noi stim cu e, cand am iesit din competitie eu eram super bulversata”, a mărturisit Ana Porgras.

Ana Porgras si Raluca Dumitru[Sursa foto: Captură Video]

Ce scria în mesajul citit de Zanni de pe telefonul Anei Porgras

Cu siguranță, toți fanii Survivor România se întreabă ce se afla în mesajul respectiv, de pe telefonul Anei Porgras, pentru că din „cauza acelei conversații, artistul a decis să rupă legătura cu campioana.

”Nu a fi trebuit sa se simta dezamagit de mesajul respectiv, pentru ca eu nu am spus niciodata ca noi avem o relatie. Asta ati dedus voi, nici eu si nici el nu am spus ca am avea o relatie. Eu nu caut faima pe spatele lui Zanni, daca eu cautam faima faceam in asa fel incat sa impachetez asta frumos ca sa apar si eu cu el la televizor. Tocmai de asta m-am dat la o parte si daca va vrea sa vorbim, cand o sa isi revina, eu sunt aici. El mi-a dat unfollow. Nu aminteles de ce l-a deranajt mesaj ala de pe WhatsApp atat de tare. Cand ai alte asteptari, probabil ca ramai dezamagit, dar nu ar fi fost cazul. Nu stiu cum vreti voi sa va arat mesajul pe care l-a vazut Zanni, asta este intimitatea mea”, a mai spus Ana Pogras.

Fosta gimnastă a recunoscut, într-un sfârșit, despre ce era vorba în mesajul respectiv: ” Da, era despre el, dar nu era jignire. Se vorbea despre el in mesajul respectiv”.

Ana Porgras[Sursa foto: Captură Video]