Analia Selis a divorțat de violoncelistul Răzvan Suma: “Viața merge înainte”

Analia Selis a divorțat de soţul ei, Răzvan Suma. Cântăreața a făcut totul public prin intermediul reţelelor sociale și susține că nu mai există cale de împăcare. Cântăreaţa care făcea valuri cu ani în urmă, a devenit mamă între timp, iar în ultimii ani a ales să se dedice familiei. Însă în urmă cu puţin timp, a anunţat că familia ei s-a destrămat de mai bine de un an de zile.

Vestea despărţirii de violoncelistul Răzvan Suma a surprins pe toată lumea, admiratorii celor doi, nu-și explică de ce și cum s-a ajuns în această situație. Astfel că, Analia a povestit pe rețelele de socializare cum s-a produs separarea, artista a mai precizat că pentru ea o împăcare cu fostul soț este total exclusă.

”La toți cei care de atunci până acum m-ați întrebat cum e familia sau mi-ați trimis mesaje frumoase despre familia pe care o aveam aș vrea să vă spun că nu am putut să vorbesc despre acest subiect. Ca sa evit întrebări despre o “posibila împăcare” aş vrea să vă spun că în ceea ce mă privește nu există drumul înapoi. Acest an a fost un an intim, în care am avut nevoie de regăsire acasă, alături de Noa și Tiago”, a scris Analia Selis pe Facebook.

Analia Selis rămâne în România chiar şi după divorţ

Artista a subliniat că viaţa merge înainte chiar şi după divorţ şi că nu va părăsi România, doar pentru că nu mai este măritată cu un român. Analia este acum o mamă singură, dar nu consideră asta o problemă, ba chiar vrea să le încurajeze pe femeile care trec printr-o situaţie similară.

”La toți cei care trec printr-o despărțire aș vrea să vă spun că timpul trece și cu siguranță viața merge înainte spre mult mai bine decât a fost. Simt nevoie sa precisez ca nu mi-am gândit sub nicio clipă sa plec din România, nici înainte, nici atunci cand m-am despărțit și nici acum. România este o țară care mi-a dăruit și îmi daruiește în continuare foarte mult, așa că anul aceasta, pe 1 Decembrie, o voi sărbători așa cum nu am putut anul trecut”, a mai adăugat artista.

