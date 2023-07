Anamaria Ferentz a făcut dezvăluri despre relația cu noul ei iubit! Cu ce se ocupă bărbatul și cum se înteleg cei doi: „Suntem o echipă”

In articol:

Anamaria Ferentz a renunțat la țara natală și s-a mutat în Statele Unite ale Americii de mai bine de 10 ani. De ceva timp, blondina are o relație cu un afacerist american, Douglas. Recent, aceasta a făcut dezvăluiri despre relația ei, dar și despre cariera muzicală.

Anamaria Ferentz, declarații despre iubitul ei

Anamaria Ferentz și Douglas s-au cunoscut în urmă cu doi ani, iar la un an de relație au decis să se mute împreună. Bărbatul are origini americane, este om de afaceri și are șapte copii. El și cântăreața se ocupă împreună de creșterea lor, iar Anamaria are doar cuvinte de laudă despre iubitul ei. Ba chiar aceștia plănuiesc să vină și în România pentru a vizita țara natală a blondinei. Artista a făcut declarații despre relația lor și a mărturisit că Douglas este alături de ea la orice pas și o susține în orice decizie.

„Relația mea cu iubitul meu merge foarte bine. Suntem de 2 ani și câteva luni împreună și mă susține în tot ce fac, ceea ce este cel mai important, că suntem o echipă și ne susținem reciproc”, a declarat Anamaria Ferentz pentru Click!.

Anamaria Ferentz pregătește un nou proiect

Artista a recunoscut că traversează o perioadă foarte bună din toate punctele de vedere.

Anamaria Ferentz nu și-a neglijat nici cariera muzicală, iar acum se pregătește să lanseze piese noi și să revină pe scenă, în forță.

„M-am mobilizat și sunt cu super treabă! Fac super muzică nouă, veselă, dance, și vin cu multe, multe, surprize. Înregistrez în California cu o super echipă de producție muzicală, iar piesele sunt făcute de mine, muzica și versurile. Sunt super, super, încântată, să revin pe scenă și abia aștept să vă prezint noul meu proiect! Fac naveta între Oregon și California, la studio… Plec la New York într-o săptămână, am un concert în Times Square. Îl iau și pe fratele meu să îi arăt NYC-ul și filmez ceva acolo… și tot așa. Vara asta îmbin munca cu plăcerea. Toată vara e un fel de vacanță pentru mine, călătoresc mult pentru cariera mea, dar muncind cu pasiune o iau ca pe o vacanță”,

a mai spus artista.