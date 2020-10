Anamaria German de la X Factor [Sursa foto: Captură YouTube]

Anamaria German a devenită cunoscută publicului, după apariția ei înduioșătoare de la X Factor. Tânăra, cu chip de înger și o voce impresionantă, a făcut dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre accidentul care a marcat-o pe viață. Cântăreața a fost la un pas de moarte, la puțin timp după ce cunoscuse succesul în muzică. Anamaria și-a amintit clipele îngrozitoare prin care a trecut, atunci când șoferul a pierdut controlul volanului. De atunci, viața ei s-a schimbat radical. Anamaria German a vorbit la Acces Direct despre clipele grele care i-au marcat viața

„Despre accidentul din seara respectivă, îmi amintesc mai bine decât șoferul. Veneam de la eveniment, stăteam în partea din spate. El a pierdut controlul mașinii pe carosabilul ud, pentru că plouase toată noaptea. Ne-am izbit de trei ori, ultima oară, de fapt, am rămas într-un stâlp”, a spus Anamaria German.

Accidentul violent care a lăsat-o paralizată pe viață

Cântăreața a rămas în scaun cu rotile, după accidentul grav în urma căruia a supraviețuit. Artista a povestit, în cadrul emisiunii precizate, cum în timpul impactului puternic a căzut de pe bancheta din spate, iar gâtul ei s-a întins în față mai mult decât permite coloana. Din păcate, măduva i-a fost secționată și a paralizat pe loc, iar craniul i-a fost fracturat.

„Cei doi din față, adică el și cu o prietenă nu au pățit nimic, iar eu pe bancheta din spate la un moment dat am căzut și gâtul mi s-a dus în față mai mult decât ar fi permis coloana vertebrală. Mi-a secționat măduva în totalitate, am paralizat pe loc, nu am putut să-mi mișc mâinile deloc, am avut mâna ruptă, craniul fracturat”, a mărturisit Anamaria German.

Durerile și operațiile pe care le-a suportat, după impactul violent au marcat-o pe viață. Anamaria a povestit cum medicii i-au ras părul din cap și au cusut-o pe viu și au supus-o unei intervenții chirugicale ce a durat aproximativ 12 ore.

„M-au ras în cap și au început să mă coase pe viu. După operația care a durat în jur de 12 ore, îi explicau mamei că este serviciul de pompe funebre, pentru că există un cheag de sânge care se îndreaptă spre inimă, că ei nu mai au cum să intervină chirugical pentru că aveam o anestezie și o operație foarte grea”, a adăugat ea.

Cântăreața a mai mărturisit cum toți erau pesimiști și credeau că ea nu va mai supraviețui. „Îi spuneau să se aștepte la ce-i mai rău, dacă mă vor deconecta de la transfuzia de sânge și de aparate, practic mor, mă vor ține patru ore la Terapie Intensivă, după care vor trebui să mă bage în salonul de morgă”, a declarat artista.

Anamaria German a deschis ochii în ultimul moment

Cântăreața a povestit, cu ochii în lacrimi, pentru Acces Direct, cum cei apropiați ei o vizitau pentru a-și lua „rămas-bun”, însă în acel moment ea a deschis ochii, ca printr-o minune. „Pentru că ei știau eu o să mor, i-au lăsat rând pe rând pe toți să mă vadă. Eram albă, ca un om mort. La un moment, când m-au văzut toți, am deschis ochii”, a conchis Anamaria German, concurenta de la X Factor.

sursa - SpyNews