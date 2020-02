În urmă cu o săptămână, Andra Voloș a cedat în fața ironiilor venite din partea Anei Lintaru, fosta iubită a lui Mocanu. Drept dovadă, bruneta, care niciodată nu a reacționat public până acum, a făcut un vlog prin care a atacat-o pe Ana, mai mult decât atât i-a răspuns la toate atacurile venite până acum, de la filmulețe pe adresa de socialiazare până la apariții cu Bogdan în imagini pe tik-toc, deși susține că a evitat multă vreme acest lucru.

"Te roade invidia și gelozia. Eu nu mi-am dat cu părerea despre tine din respect. De fiecare dată când am fost întrebată în emisiune, tu tot timpul te-ai băgat în seamă. Eu nu am nimic cu tine, fata mea, dar pur și simplu îmi stai în gât. Tu le dai motive susținătorilor să-mi dea tag. Spui mereu că îmi ia relația razna. Eu cred că încă suferi după el", i-a spus Andra pe vlog.

Andra i-a dat un mesaj de ...”atenționare”! ”Ana, stai frumos pe fundulețul tău și nu mai căuta băgare în seamă”

Andra de la Puterea dragostei nu s-a oprit aici, și a marșat pe un mesaj acid de final, în care, probabil, a dorit să își consolideze locul în viața iubitului său de la Puterea dragostei. ”Ana, stai frumos pe fundulețul tău și nu mai căuta băgare în seamă, nu ți-am scris niciodată până acum și nu m-am gândit să-ți dau replică la nimic, dar te atenționez să stai cuminte și să îți cauți p**ă sau ce îți lipsește. Nu îți mai da cu părerea despre viața și relația mea. M-am săturat să fiu etichetată în tot ce postezi tu. Dispari!", sunt cuvintele Andrei Voloș pentru Ana-Maria Lintaru, trimis pe Instagram.

Anamaria Lintaru joacă tare cu Andra Volos. ”Nu a gândit multe lucruri pe care le-a spus despre mine”

Pe de altă parte și Anamaria Lintaru joacă tare cu Andra Volos. În premieră pentru WOWbiz.ro, într-un live exclusive, blonda avea să își spun, în stilul ei calm, punctul de vedere. Cu toate acestea, nu a menajat-o deloc pe actuala iubită a lui Bogdan de la Puterea dragostei. ”Andra s-a supărat pe mine, fiindcă am făcut eu o glumiță, un filmuleț, un pamflet spontan, o parodie în mall, cum Bogdan o lua pe ea de păr, era ceva funny pentru Instagram, nimic cu motiv. Mie mi-a plăcut și chiar am râs atunci. Însă, ce a deranjat-o pe ea foarte mult a fost altceva. Recent, am distribuit un filmuleț de pe tik-toc în care eu dansam cu Mocanu, era ceva haios, o chestie de genul cum dansez în club vs. cum dansez acasă și s-a nimerit să fiu cu el în acel videoclip, putea să fie oricare alt băiat. Și asta a fost o parodie, în fine… Andra s-a supărat atât de tare pe mine, încât m-am trezit cu un mesaj vocal, extrem de dur și de vulgar. Apoi, mi-a spus că mă roade gelozia și invidia. Nu este deloc așa cum spune ea, căci, până acum, nu am vorbit niciodată urât despre ea și Bogdan. În plus, nu i-am trimis niciodată mesaje lui Bogdan, eu nu m-aș băga niciodată într-o relație. E doar în închipuirea ei. Dacă aș mai fi ținut la el, poate aș fi suferit în tăcere, dar nu i-aș fi făcut nimic rău. Si până la urmă, dacă mi-aș fi dorit atât de tare să rămân cu Mocanu, aș fi făcut-o cu mult timp înainte ca ea să intre în viața lui. Ce să mai zic…Andra nu a gândit multe lucruri pe care le-a spus despre mine. E urât, iar în această situație, consider că Bogdan ar fi trebuit să ia atitudine. Atât. În rest, să fie fericiți”, a conchis Ana.