Anamaria Prodan a ajuns la Matei Balș, după ce s-a infectat cu COVID-19! Starea impresarei s-a înrăutățit

Anamaria Prodan a ajuns la Institutul Matei Balș din Capitală [Sursa foto: Instagram]

Noi detalii despre starea de sănătatea a impresarei! Anamaria Prodan s-a infectat cu noul coronavirus de la jucători echipei de fotbal FC Hermannstadt, în Sibiu. După ce a început să aibă simptomele specifice virusului, vedeta a făuct un test, care a ieșit pozitiv. Ea se afla la aeroport în timp ce a primit rezultatul și s-a arătat mulțumită de faptul că nu a intrat în contact cu copiii ei.

In articol:

Citeste si: Prima reacție a lui Dan Alexa, după ce a aflat că Anamaria Prodan Reghecamp a fost diagnosticată pozitiv cu COVID-19

„Am avut noroc că mi-am făcut testul și a ieșit pozitiv chiar în ziua în care copiii mei s-au întors în țară. Erau la aeroport când am aflat că am Covid, așa că nu am apucat să intru în contact cu ei. Mare noroc am avut, altfel le dădeam și lor. Sunt bine, momentan nu am simptome majore, dar mă simt obosită și îmi petrec majoritatea timpului în pat”, a declarat Anamaria Prodan Reghecampf, pentru Playtech.

Citeste si: Sfântul Andrei. Cele mai frumoase și originale mesaje pentru cei dragi - evz.ro

Citeste si: Cine este amantul Ralucăi Pastramă. Cei doi ar fi petrecut de curând o vacanță la munte - bzi.ro

Anamaria Prodan a ajuns la Institutul Matei Balș din Capitală [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan a ajuns la spital! Ce se întâmplă cu celebra impresară

Anamaria Prodan Reghecampf s-a izolat la vila sa din Snagov, însă starea ei a început să devină din ce în ce mai gravă. Ea a fost nevoită să cheme ambulanța și a ajuns la Insititutul Matei Balș din Capitală. Un apropiat al vedetei a povestit că este foarte precaută și de aceea a hotărât să ia această decizie.

„Ana a fost bine, nu a avut simptome majore la început. Iniţial, s-a simţit obosită, şi a preferat să stea în pat. A avut grijă să îi protejeze şi pe ai ei, chiar e precaută. Însă duminică dimineaţă totul s-a schimbat. Ana s-a simţit foarte rău şi a sunat la ambulanţă. Nu a vrut să mai stea, aşa că s-a prezentat de urgenţă la Matei Balş unde i s-au făcut radiografii la plămâni”, a declarat un apropiat al Anamariei Prodan pentru Click!