Anamaria Prodan a dat cărțile pe față! Din ce a făcut impresara primii bani, de fapt: „Așa am strâns bănuți. Ne-am căsătorit în trei zile”

In articol:

Anamaria Prodan se numără printre cele mai iubite impresare de la noi din țară, iar aceasta este foarte cunoscută în lumea fotbalului. De-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune o comunitate generoasă de fani, iar admiratorii săi s-au întrebat mereu din ce și-a câștigat impresara primii bani.

Sinceră din fire, Anamaria Prodan a vorbit despre acest aspect, dezvăluind care a fost, de fapt, prima sursă de venit pe care a avut-o.

Anamaria Prodan: „Am plecat în America cu 100 de dolari”

În urmă cu ceva timp, Anamaria Prodan a vorbit despre cum și-a câștigat primii bani, mai ales că de-a lungul timpului, mulți au dorit să afle cum a reușit impresara să strângă o avere considerabilă.

Citeste si: Anamaria Prodan s-a ținut de cuvânt și a renunțat la tatuajul cu Laurențiu Reghecampf! I-a înlocuit chipul cu asta!

Citeste si: “Nu el era bolnav la spital, eu eram” Ramona Olaru a ajuns la spital, însoţită de Cătălin Cazacu- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Vedeta a explicat că a plecat în America, alături de primul ei soț, cu nici mai mult, nici mai puțin de 100 de dolari. La momentul respectiv, fostul partener de viață al impresarei s-a angajat rapid, iar la trei zile după, cei doi au făcut nunta.

După ce au strâns câțiva bănuți, cei doi și-au cumpărat niște mașini de bomboane, iar dulciurile din interiorul aparatului le vindeau în diferite locații.

„Am plecat în America cu 100 de dolari. Primul meu soţ s-a angajat imediat, era şi student şi aşa am strâns bănuţi. Ne-am căsătorit în trei zile. Azi ne-am cunoscut, în trei zile am strâns tot şi când am ajuns acolo ne-am căsătorit. Am strâns bani şi ne-am luat maşinuțe cu bomboane. O pungă costa 5 dolari. Şi apoi am început să avem tot mai multe, în tot Vegasul. Apoi vindeam bomboane în saloanele de înfrumuseţat. Făceam mulţi bani din bomboane. Făceam mii de dolari, dar erau bani. Cu primii bani am luat un apartament mic. Am plătit o parte cu bani jos şi apoi plăteam în rate. Apoi ne-am deschis un parc de maşini. Luam maşini, le recondiţionam şi apoi le vindeam. Aşa făceam şi cu case. Primul milon l-am făcut după ce am vândut două case, în 2003.”, a declarat Anamaria Prodan, pentru un post TV.

"S-a sărăcit singur". Reacția Aneimaria Prodan după ce judecătorii au stabilit pentru Reghe pensia alimentară

Totodată, Anamaria Prodan a mai povestit și despre cum a investit banii respectivi, mai precis în imobiliare, explicând tot procesul.

„Era în 1997, în America, aveam banii familiei mele şi am început să cumpăr case. Pentru ei era ceva wow, îţi dai seama. Dar gândeşte-te că eu am început să cumpăr case între 70 de mii de dolari şi 100 de mii de dolari. Iar pe câteva dintre ele le-am vândut chiar înainte de criză cu 900 şi ceva de mii de euro casa. Când am înţeles că se întâmplă şi vine nenorocirea în America am vândut. Şi exact casele alea pe care le-am luat cash, alea erau acolo şi îmi aduceau venit. Mai greu este când eşti cu banca… Scade valoarea… şi tu toţi banii ai să îi dai la bancă…”, a mai povestit impresara.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]