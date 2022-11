Anamaria Prodan a plecat și s-a ales praful! Clubul din România pe care l-a împrumutat cu 350.000 de euro e în colaps financiar?! Ce va decide tribunalul

In articol:

La începutul anului 2020, Anamaria Prodan a decis să bage bani în clubul FC Hermannstadt, însă, după câteva luni bune în care a încercat să fie o mână de fier la conducerea sibienilor, surpriză mare! Agenta FIFA a hotărât să se retragă, fără a da însă foarte multe explicații. În ciuda sumei oferite, ca împrumut, echipei, de 350.000 de euro, sumă dezvăluită chiar de alt finanțator Claudiu Rotar la vremea respectivă, necesară ca aerul pentru a plăti salariile din urmă și datoriile pentru a putea obține licența pentru sezonul 2020-2021, impresara a făcut pasul înapoi, dezamăgită de discițiile în contradictoriu avute cu reprezentanți din Consiliul Director.

Anamaria Prodan a avut de recuperat 80.000 de euro

” Ana a venit atunci la club cu inima deschisă și cu mult entuziasm. Impresara a adus cu ea mai mulți jucători și a implementat modelul de la FCSB, acela de fi apropiată de familiile fotbaliștilor, astfel că, îi invita, de multe ori, pe băieții de la Hermannstadt cu soțiile la masă. Mai mult, l-a adus la echipă și pe antrenorul spaniol Ruben Albes, care, însă nu a rezistat la echipă decât până la mijlocul lunii ianuarie 2021. Din păcate, nu a reușit sî își ducă proiectul la bun sfârșit”, au dezvăluit persoane de la Sibiu, care au menționat și faptul că, după plecarea de la club, Anamaria Prodan ar urma să încaseze 80.000 de euro.

Anamaria Prodan a părăsit pe Hermannstadt, fără să atace pe nimeni. ”Nu am vrut să fac valuri”

Anamaria Prodan a vorbit și ea public despre decizia de a părăsi clubul, însă nu a dorit să vorbească despre contrele avute cu Claudiu Rotar și cu ceilalți membri din Consiliul Director, ci a adoptat o poziție pacifistă.

„De la Hermannstadt am plecat în octombrie (n.r. 2020), atunci când echipa era pe locul 5, deci de foarte multă vreme. Dar nu am vrut să fac valuri. Îmi sunt foarte dragi cei doi patroni de acolo, numai că nu împărtăşim aceleaşi idei despre fotbal şi business, aşa că mai bine rămânem foarte buni prieteni. Eu le urez succes şi sper să urce chiar mai sus decât am reuşit noi să ducem echipa”, spunea Anamaria Prodan, la câteva luni de la plecare, pentru Digi Sport.

Anamaria Prodan a plecat! Ce s-a întâmplat la clubul Hermannstadt a dus la scandaluri si tribunale

Din păcate, odată cu plecarea Prodancei de la Hermannstadt, la echipă a venit…dezastrul financiar. Anul trecut, clubul a fost la un pas să se desființeze, din cauza problemelor legate de bani și, firește, a tensiunilor acumulate. Situația a continuat în același sens, chiar dacă elevii lui Măldărășanu ocupă acum un loc de play-off, iar prestațiile lor sunt peste așteptări. Salariile au ajuns cu greutate la fotbaliști, și după insistențe, dar problema cea mai mare este legată de planul de reorganizare al clubului și a datoriile care s-au acumulat iar și iar.

De altfel, conform gsp.ro, mâine, Tribunalul Sibiu va decide dacă noul plan de organizare al clubului AFC Hermannstadt poate fi acceptat, astfel că ar putea ”dispărea” 95% din datoriile acumulate până acum.

”S-a votat la sfârșitul lunii septembrie un nou plan de reorganizare, după ce conducerea clubului a ajuns la concluzia că nu-l poate respecta pe cel din martie. După numai 6 luni de la aprobarea planului inițial de reorganizare s-a votat un plan nou, în care, practic, s-ar scăpa de aproximativ 95% din obligațiile asumate în planul inițial.

Din 28 de milioane lei au scăzut la 11 milioane, în urma primului plan de reorganizare, iar acum vor să rămână doar 602.000 lei.

La intrarea în insolvență, datoriile clubului sibian erau de 28.348.956 lei (aproximativ 6 milioane euro). Iar în planul de reorganizare aprobat în martie, societatea se angaja să returneze 10.926.100 lei.

Datoria de 6.176.687 milioane lei către ANAF ar dispărea și ea, iar cel puțin patru jucători, Romario Pires, Oliveira, Ioan Hora și Adae Bright vor rămâne și ei fără bani. Restul de foști sau actuali fotbaliști români de la Hermannstadt n-au trimis pe nimeni să-i reprezinte”, susține publicația Turnul Sfatului, care citează informații prezentate de gsp.ro.

Ce spun reprezentanții de la Hermannstadt! Au făcut un alt plan de reorganizare pentru a salva clubul

Clubul, prin administratorul judiciar, Marcu Maniu, susține că a făcut un alt plan de reorganizare pentru a salva Hermannstadt.

”Da, este adevărat că s-a votat un nou plan de reorganizare, pentru că cel vechi nu putea fi susținut. Am făcut asta ca să salvăm asociația, clubul.

Era imposibil să achităm simultan și vechile datorii și cele curente. Legea insolvenței e clară, majoritatea decide. Iar majoritatea creditorilor au hotărât să nu mai solicite acele datorii. Datoriile curente nu sunt către jucători și salariați, ci sunt un împrumut acordat clubului de către domnii Băcilă și Rotar. Dar este posibil ca dânșii să renunțe și să le considere sponsorizări la echipă. E o situație dificilă, două categorii de creditori au făcut deja contestație, dar noi sperăm ca acest nou plan să fie aprobat în decembrie”, susține administratorul judiciar, Marcu Maniu, pentru gsp.ro