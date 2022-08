Anamaria Prodan a primit un cadou cu peste 15.000 de cristale! Impresara are o legătură specială cu persoana care i-a făcut surpriza

In articol:

Anamaria Prodan a avut parte de o surpriză de proporții. Cunoscuta impresară a primit un cadou inedit din partea unei persoane dragi, cu care are o legătură specială. Este vorba despre un tablou realizat din peste 15.000 de cristale Swarovski.

Concret, Alexandra Vacarusi, un artist Swarovski de mare valoare în România, i-a realizat un tablou de dimensiuni 30/40, cu chipul său, numai din cristale prețioase.

De asemenea, de precizat este că, o astfel de lucrare se ridică la suma de 2.500 de euro, realizându-se doar manual.

Totodată, Alexandra a oferit și o serie de declarații despre acest aspect, dezvăluind că a dorit să-i facă un cadou special impresarei, mai ales că cele două au o legătură specială, cunoscându-se de o lungă perioadă de timp.

”Eu si Anamaria Prodan avem o legătură frumoasă, care s-a construit în timp. Am crescut cu una dintre finuțele ei și așa ne-am apropiat, în plus, Ana a luat și multe produse de la mine de-a lungul timpului, toate unicat. De aceea, am decis să îi fac și eu un cadou, care să îi ajungă la suflet. I-am realizat un tablou special, la care am lucrat manual aproape două luni, numai din cristale Swarovski, cam 15.000 de cristale, toate cu ch ipul său. I l-am dăruit săptămâna trecută, chiar înainte de a pleca în Dubai, iar Ana a fost extrem de fericită și de impresionată”,

a declarat Alexandra Vacarusi, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Anamaria Prodan, mai fericită ca niciodată

Anamaria Prodan iubește din nou și este extrem de fericită, fapt care se poate observa cu ochiul liber. Nu de mult, impresara a postat un mesaj pe Instagram, acolo unde dezvăluia că și-a dat seama de mai multe lucruri, iar acum, nimeni și nimic nu o mai poate pune la pământ, declarându-se o femeie puternică.

„Am realizat după f mult timp ca eu încercam sa construiesc un bărbat, in timp ce el darama femeia care eram! Deci! Capul sus!!! …. Trăiți frumos departe de mizeriile și slăbiciunile tuturor. Lăsați in urma raul și zâmbiți caci Dumnezeu când ești bun îți îndepărtează raul din viața și îți da ceva de vis exact așa cum meriți !❤️❤️❤️Good Luck all!!!!”, a scris Anamaria Prodan în mediul online.