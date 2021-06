Anamaria Prodan a publicat mesajele de dragoste primite de la Reghe! Ce spune despre presupusa amantă: „Oricine greșește din familie...”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram] 08:35, iun 22, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

În urmă cu trei săptămâni, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf și-au reînnoit jurămintele în fața lui Dumnezeu după 15 ani de relație, pentru a demonstra că formează un cuplu solid și după trecerea anilor.

Zvonuri despre un posibil divorț între cei doi au tot existat, însă acum sexy-impresara este determinată cu orice preț să pună capăt speculațiilor. Pe rețelele de socializare aceasta a făcut publice mai multe mesaje pe care le primea de la soțul ei și a vorbit din nou despre legătura dintre ea și Laurențiu Reghecampf și a atins și un subiect sensibil, cel legat de amantă.

E-mail primit de la Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan: „Vă prezint o poveste de dragoste unică”

Sexy-impresara a postat pe contul ei de Instagram mai multe e-mailuri primite de la soțul ei, în anul 2009, atunci când relația lor era în primii ani. Anamaria Prodan nu a putut să se abțină și a scris și ea câteva rânduri în care le explică tuturor că ea și Laurențiu Reghecampf au o relație foarte solidă și și-au jurat să moară împreună, așa că un divorț iese din calcul.

„Pentru ca lumea este atât de rea, pentru ca am devenit animale, ne judecam, ne umilim, ne tradam ,petrecem ani in dușmănie și strângem venin in noi … pentru ca ne dușmăniți atât de rău am sa va prezint o poveste unica de dragoste între 2 copii care au pornit singuri fara nici un ajutor … și și au jurat dragoste și respect etern și și au jurat sa ajungă in varful piramidei și și si au jurat sa moara împreuna tinându-se de mâna. Laurentiu și Anamaria Reghecampf … ANAMARIA FARA MOȘTENIRILE MAMEI …. am sa las aceste mailuri sa Vb poate ele reușesc sa va facă sa înțelegeți DRAGOSTEA UNICA ȘI PURA … DIN CARE S A CLĂDIT UN IMPERIU ȘI O FAMILIE DE VIS”, a scris sexy-impresara, la poza cu e-malul primit de la soțul ei.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

E-mail primit de la Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan infirmă orice zvon despre o așa-zisă amantă

Vedeta spune că soțul ei nu are cum să aibă amantă vreodată, căci ei doi împărtășesc aceleași valori în ceea ce privește familia, iar dragostea dintre ei este mai presus de orice.

„Amanta? Pentru ce? Sa ne facă curatenie prin baie? Mai, mai! In familia mea sunt reguli creștine in primul rând. Cuplul este făcut din 2! Oricine greșește, plătește. Așa am crescut eu și așa am învățat de la tatal meu. Oricine greșește din familie, plătește! Ghinionul vostru este ca la noi nu greșește nimeni! Bărbații care au amante nu au nici in capul de sus, nici in altele nimic. Sunt mici, fara oua, fara personalitate, fara coloana vertebrală. Fara putere. Sunt gâște! Intai fa-ti nevasta sa se simtă bine ca ea îți spune adevarul dacă poți sau nu. Dacă ești bun sau nu. Amanta ca sa-ti ia cașcavalul? Si dacă ești obez îți zice ca ești tras prin inel? Concluzia este ca cei ce caută și plătesc femei sunt gâște specie proasta care nu au încredere in ei și caută confirmări și reconfirmări”, a mai spus în continuare Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]