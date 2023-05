Anamaria Prodan a reacționat când a auzit ce a spus Andreea Tonciu despre ea într-un interviu! Bruneta a vorbit și despre actualul partener al nașei sale: „Eu așteptam momentul acesta, îl așteptam”

In articol:

Andreea Tonciu a vorbit ori de câte ori a avut ocazia despre relația frumoasă pe care o are cu Anamaria Prodan, nașa ei. Cele două sunt extrem de apropiate și se susțin reciproc atunci când una dintre ele trece prin momente mai grele.

S-au cunoscut în urmă cu mulți ani, pe vremea când Andreea era asistentă TV și majoritatea oamenilor nu avea o părere tocmai bună despre ea, din cauza ipostazelor în care apărea în anumite emisiuni. Cea care a văzut-o cu alți ochi încă de pe atunci a fost chiar Anamaria Prodan, care a îndrăgit-o din prima clipă în care a văzut-o. Andreea își amintește și acum acel moment și a vorbit din nou despre asta în cadrul unui interviu, iar nașa ei a avut și ea o reacție.

Andreea Tonciu a vorbit despre nașa ei! Cum a reacționat Anamaria Prodan

Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Andreea Tonciu a povestit din nou momentul în care ea și Anamaria Prodan s-au cunoscut, emoționată fiind și acum de replica pe care nașa ei i-a dat-o atunci. Din acea clipă, vedetele au păstrat legătura și au ajuns să se înțeleagă din ce în ce mai bine odată cu trecerea anilor.

După ce a auzit toate cuvintele frumoase pe care le-a spus Andreea Tonciu despre ea, Anamaria Prodan nu a putut să nu reacționeze. A făcut-o în mediul online, acolo unde a repostat o parte din interviul cu fina ei, iar în dreptul imaginilor a pus un emoticon prin care dă de înțeles că este emoționată și plăcut surprinsă de cele auzite.

„Este parte din familia mea. Deci eu o știu pe nașa mea dinainte, dinainte, dinainte să fiu cu soțul meu. Ne-am cunoscut pe platourile de filmare și am avut așa o compatibilitate foarte bună.

Îți dai seama că eu în viața mea de atunci, apărând pe la televizor în diferite ipostaze, în diferite nebunii de-ale mele, nașa mea a stat și m-a analizat. Și ce crezi că mi-a spus? <Eu pe tine te voi iubi și te iubesc, pentru că tu nu ești ca celelalte. Dacă tu erai ca celelalte, tu nu mai erai acum lângă mine aici și nici nu vorbeam cu tine niciodată>.

De atunci am ținut legătura, am început să ieșim la restaurante, cu prietenii. La un moment dat nașa a plecat în America, a stat ceva timp în America, eu eram într-o altă relație atunci, se terminase relația respectivă și a apărut soțul meu în viața mea și am sunat-o într-o seară, eram în mașină, și i-am zis că mi-am găsit alesul. Ea mi-a spus de atunci: <Tu când o să te măriți, eu te cunun>. Ea întotdeauna m-a învățat lucruri frumoase. Am învățat foarte multe lucruri frumoase și de la nașul și de la ea. Pot spune că este ca mama mea, crede-mă”, a declarat Andreea Tonciu, în exclusivitate, în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu.

Cum l-a cunoscut Andreea Tonciu pe Flavius, actualul iubit al Anamariei Prodan

Andreea l-a cunoscut și pe Flavius, actualul partener de viață al nașei sale și mărturisește cu toată sinceritatea că se bucură enorm pentru fericirea pe care o trăiește Anamaria Prodan alături de el în aceste momente. Andreea Tonciu recunoaște că aștepta momentul acesta de mult timp, pentru că nu îi plăcea să o vadă pe femeia despre care spune că îi este ca o mamă suferind.

„Chiar am fost în weekend la ea și mă bucur tare mult că e fericită, pentru că merita, este o femeie foarte frumoasă și foarte deșteaptă. De ce să nu merite să fie și fericită? Eu așteptam momentul acesta, îl așteptam.

Eram la masă cu mai multe persoane și când am ajuns ne-am pupat, bineînțeles. <El este Flavius> si atât, adică se știa, nu putea să... Foarte ok totul, să știi”, a mai spus Andreea Tonciu în emisiunea de pe WOWnews.