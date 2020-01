Anamaria Prodan a recunoscut ce avere are. Suma e enormă

Anamaria Prodan adoră să se răsfețe în lux, iar în ultimii ani pare că a făcut și un hobby din a-și etala viața opulentă.

Și nu are niciun fel de remușcare!

Soția lui Reghe este adeptul vorbei "După muncă și răsplată!", motiv pentru care nu este afectată de gurile rele care o critică pentru sumele enorme pe care le cheltuie pe bijuterii sau genți.

Într-un interviu televizat, Anamaria Prodan a vorbit deschis despre câți bani are în conturi.

Citeste si: Unde a dispărut Nuți, bona familiei Prodan-Reghecampf. S-a mutat din România împreună cu iubitul ei

Anamaria Prodan a recunoscut ce avere are

„Am evoluat! E normal să am mai multe brățări în fiecare an, că muncesc. Eu și când eram mică, aveam lanț de aur, când lumea nu știe ce e aia. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu își doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îți dai seama că știu câți bani am, că îi socotesc. Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți. Suntem acolo, undeva între 50 și 100 de milioane”, a explicat Anamaria Prodan.

„Eu fără banii lui Reghecampf și banii de la mama, eu singură aș putea trăi din 10 milioane de euro”, a mai adăugat ea la o emisiune TV.

Cadou superb primit de Prodanca de la Reghe de ziua ei onomastică

Anamaria Prodan a petrecut sărbătorile de iarnă în Dubai alături de soțul ei, fiul cel mic, Bebe și Sarah. Conform obiceiului, excentrica impresară a și postat fotografii de la petrecerea dintre ani, de la localul în care a ales să fie împreună cu cei mai importanți oameni din viața ei până la ținutele spectaculoase.

Imediat după petrecerea de Anul Nou, pentru Prodanca a mai avut loc o nouă chermeză. Ieri, Ana și-a sărbătorit ziua de nume, și, la fel, cu mare fast! ”Puțini știu că mă cheamă și Ioana, dar cine mă cunoaște bine, mă sună de fiecare dată și vine să fie alături de mine, atunci când sunt în țară, iar în momentele în care mă aflu în Emirate sau în America, mă sărbătorește cum se cuvine”, povestea vedeta într-un interviu dat în urmă cu puțină vreme pentru kfetele.ro

Cum era de așteptat, Anamaria Prodan a primit un cadou de fiță de la Reghe! Este vorba despre o pereche de pantofi, semnată de un celebru designer din Marea Britanie, al cărei cost se ridică la o sumă destul de măricică, în condițiile în care vorbim despre model, ediție nouă, stiletto negri cu ținte aurii, undeva în jurul a 1500 de euro!au dezvăluit prietenii familiei Reghecampf pentru WOWbiz.ro!