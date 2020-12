Anamaria Prodan a spus adevărul! L-a despărțit pe Reghe de soția lui? ”Am luptat ca nimeni să nu ne stea în cale”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt împreună de 12 ani, însă amândoi au mai fost căsătoriți.

Înainte de a se căsători cu Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf a mai avut un mariaj, cu Mariana, o femeie cu 10 ani mai mare cu el. Reghe și prima lui soție au împreună un băiat, Luca (18 ani)

La scurt timp după ce Anamaria și Reghe s-au căsătorit, fosta soție a sportivului a acuzat-o pe aceasta că i-a furat bărbatul.

”Laurențiu m-a anunțat la telefon că vrea să divorțeze. A zis că nu mai merge, că nu ne mai potrivim, că trebuie să divorțăm pentru că Anamaria este însărcinată”, declara Mariana la un moment dat.

Anamaria Prodan, despre fosta sotie a lui Reghe[Sursa foto: Kanal D]

Iar relația cu fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a fost tensionată foarte mult timp. Anamaria Prodan spunea despre femeia care trăiește în Germania: ”Te uiți la ea și vezi o femeie de 50 de ani care nu mai are nimic și realizează că-și pierde și copilul. Noi am trăit un adevărat circ cu ea, a amenințat că se omoară, că își omoară copilul”. Într-un final, Mariana s-a recăsătorit, are acum propria afacere, iar relațiile dintre ea și soții Prodan-Reghecampf sunt mai bune.

Anamaria Prodan era divorțată când l-a reîntâlnit pe Laurențiu Reghecampf

Invitată acum în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Anamaria Prodan a spus adevărul despre relația ei de atunci și dacă l-a despărțit de fapt pe Laurențiu Reghecampf de fosta sa soție.

”Cumva, dacă e să o iei așa, ad litteram, da. Noi ne-am întâlnit după 13 ani, într-o vineri și luni l-am cerut de bărbat. L-am întrebat exact în ce perioadă a vieții este, eu eram divorțată. Mi-a explicat că de mulți ani (el și soția lui) nu mai au niciun fel de legătură. Și am spus ce facem? Ne-am pierdut o dată cu mulți ani în urmă, ne pierdem și a doua oară? Luni, răspunsul lui a fost da, ne vom căsători. Și de atunci am luptat ca noi doi să ne căsătorim și nimeni să nu ne stea în cale”, a răspuns Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan și Laurențiu Regehcampf s-au căsătorit în Las Vegas

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit pe data de 14 iunie 2008, în Las Vegas, iar ulterior, la 3 ani distanță au mai făcut o nuntă în Snagov, acolo unde aveau reședința.

Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf s-au casatorit in Las Vegas

Dacă Laurențiu Reghecampf avea din prima căsătorie un băiat , Anamaria Prodan avea în urma mariajului cu baschetbalistul Tibi Dumitrescu două fete: Rebecca si Sarah. Cei doi au împreună un băiat, Laurențiu Jr, care are acum 12 ani. (Vezi si cum arata acum fostul sot al Anamariei Prodan )