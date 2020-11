Anamaria Prodan a spus tot adevărul despre averea sa! Care este secretul soției lui Laurențiu Reghecampf: "Eu nu am datorii..."

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Pe lângă faptul că are o familie frumoasă, soția lui Laurențiu Reghecampf se poate lăuda și cu o carieră de succes. De curând, Anamaria Prodan a declarat care este secretul averii sale și cum reușește să se țină departe de datorii.

Adevărul despre averea Anamariei Prodan

Impresara a declarat, în cadrul unui interviu, faptul că ea nu își face niciodată datorii și stă departe de creditele de la bănci. De asemenea, Anamaria Prodan mai susține că aceste lucruri le-a învățat de la părinții ei, încă de mică, atunci când aceștia o sfătuiau să nu se împrumute la nimeni.

„Eu nu am datorii sau credite luate de la bănci. Asta e o chestie pe care am învățat-o de la părinții mei, să nu fiu datoare la nimeni, nici la bănci. Sunt pe picioarele mele, pe banii mei, nu pe banii altora.", a delcarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan[Sursa foto: Instagram]

De asemenea, frumoasa blondină mai declară faptul că perioada în care au stat în izolare, a reprezentat un moment unic. Au stat împreună, timp de trei luni de zile, și s-au redescoperit unii pe ceilalți.

„În izolare a fost 90 % perfect, având în vedere că toți copiii s-au strâns în Dubai, mai puțin Sarah, care nu a mai apucat să ajungă pentru că se închiseseră granițele. Nu am mai putut sub nici o formă s-o aduc. A fost un moment unic pentru că trei luni de zile am stat zi de zi toți, ne-am redescoperit și ne-am adus de fiecare moment frumos al vieții noastre.', a mai adăugat Anamaria Prodan.