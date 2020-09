Anamaria Prodan

In articol:

Cât de fericită este acum Anamaria Prodan alături de soțul ei Laurențiu Reghecampf și cât a suferit în trecut!

Deși poate nu mulți știu, sau poate că au uitat cu trecerea timpului, Anamaria Prodan a fost căsătorită, între anii 1998 și 2007, cu Tibi Dumitrescu.

Abia acum Anamaria Prodan a ales să vorbească despre prima ei căsnicie, iar declarațiile pe care le-au făcut au fost, cu siguranță, surpinzătoare! Nimeni nu știa că impresara era divorțată, nici măcar rudele ei sau ale fostului soț.

Anamaria Prodan, divorț în secret

Cei doi au decis ca până în momentul în care vor dori să se recăsătorească, să rămână împreună și să nu spună nimănui că au divorțat, totul spre binele copiilor.

„Eram divorţată, nu ştia nimeni, nici mama, numai eu şi soţul meu şi am vorbit amândoi ce e mai bine pentru fete? Să le aducem în România (n.r. erau stabiliţi în SUA), la şcoala americană şi să începem o afacere în România, pentru că nimeni nu voia să stea fără copii. Noi am stat în aceeaşi casă, Tibi Dumitrescu e sufletul meu şi cel mai bun prieten pe care îl am.”, a declarat Anamaria Prodan, conform GSP.

Impresara a povestit și cum au gestionat ea și Tibi Dumitrescu divorțul, fără să afle nici măcar copiii.

„Am stat aşa împreună, am pus lucrurile la punct şi am zis că nimeni de pe acest Pământ nu trebuie să afle că am divorţat, nici măcar copiii. Am hotărât ca în momentul în care găsim ceva serios ca relaţie şi ne hotărâm să ne recăsătorim, atunci le vom prezenta copiilor şi o să meargă fiecare la casa lui”, a povestit Anamaria Prodan, conform sursei citate mai sus.