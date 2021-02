Anamaria Prodan, adevărul despre căsnicia cu Laurențiu Reghecampf! Cum se înțeleg, de fapt, cei doi soți: „În ciua tuturor mizeriilor...”

In articol:

Anamaria Prodan și Laurențiue Reghecampf au o căsnicie și o familie fericită. Celebra impresară a decis să închidă gura tuturor celor care îi critică căsnicia. Ea a postat un mesaj pe pagina sa de Instagram, în care a avut numai cuvinte de laudă la adresa soțului ei.

Reacția vedetei vine după ce în presă au apărut mai multe zvonuri că cie doi ar urma să divorțeze.

„Eu cred ca familia Reghecampf Prodan este un exemplu pt toată Romania. Așa va rămâne pe veci in ciuda tuturor mizeriilor care apar in presa. Soțul meu Laurentiu Reghecampf este soarele meu și al familiei noastre, un om minunat de un bun simt incredibil, de o educație rar întâlnită, de o decenta unica, un profesionist de cel mai înalt nivel, care și a păstrat valorile familie și le a cultivat incredibil, care ne aduce bucurie in fiecare secunda a vieții care ne a protejat ca nimeni altul si care ne iubeste fara limita.

Toată aceasta mizerie este izvorâta din frustrarea și micimea unor oameni care nu vor calcă pe urmele sotului meu sau a familiei mele niciodată. Sunt mândra ca soțul meu Laurentiu Reghecampf ca nu intra in aceasta mocirla, nu da decalaratii, nu Vb cu presa, sta departe de tot. Asta face Numai un bărbat unic precum este soțul meu. Va rog sa respectați numele nostru dragostea noastră, familia noastră și sa luați exemplu de la noi pt ca suntem cei mai buni! #family #power. #wearethebest❤️ #perfecthusband. #lovemyhusband♥️”, a scris Anamaria Prodan, pe pagina sa de Instagram.

Familia Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

Dan Alexa, adevărul despre relația cu Anamaria Prodan: „Între noi este o relație...”

Dan Alexa a făcut noi declarații despre relația cu Anamaria Prodan, iar celebrul antrenor speră să fie și ultimele. El susține că între cei doi nu a existat niciodată o relație amoroasă și speră ca aceste zvonuri să se termine.

„Este ultima dată când cineva își mai permite să scrie așa ceva despre mine și Anamaria Prodan. Între noi este o relație de prietenie și respect, iar aceste speculații ordinare care apar îmi fac rău mie, familiei mele, cât și familiei Anei. Copiii mei si cei ai familiei Reghecampf nu merită să citească asemenea aberații și răutăți născute din invidie, frustrare și prostie”, a declarat Dan Alexa.