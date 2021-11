Anamaria Prodan, amenințată în direct de Victor Becali: „Nu mai răspund pentru faptele mele”

In articol:

Victor Becali a intervenit în cadrul unei emisiuni radio, acolo unde a răspuns comentariilor făcute de Anamaria Prodan. El a vorbit despre conflictul familiei sale cu celebra impresară, după ce aceasta i-a transmis că o să îl „pună în genunchi”. Anamaria Prodan l-a amenințat cu pe Giovanni cu închisoarea, care care a declarat Laurențiu Reghecampf vrea să semneze un contract cu firma lui.

„Bătrâni suntem, obosit sunt uneori seara, pușcărie am făcut amândoi, nu pot să neg că asta e realitatea. Am fost la pușcărie! Dar dacă mai vorbește de familia mea, nu mai răspund pentru faptele mele”, a reacționat Victor Becali.

Victor Becali a adăugat că a fost foarte deranjat de ultimele comentarii, motiv pentru care i-a transmis public vedetei să nu mai facă referie la familia sa.

„Cum ar fi dacă eu aş vorbi de familia dumneavoastră, a fiecărui jurnalist care mă critică sau nu scrie ce îmi place mie? Chiar dacă ne contrăm la anumite subiecte, există respect. Doamna respectivă să nu se mai refere la familia mea, îi transmit public! Am văzut că stă la masă cu tot felul de tipi musculoşi în nişte poze, nu mă impresionează.

De la o anumită vârstă, nu mă impresionează astfel de lucruri. În plus, nu ne poate pune ea pe noi în genunchi... M-aţi văzut vreodată pe mine sau pe fratele meu în genunchi? Eu nu-mi aduc aminte”, a declarat Victor Becali, într-o intervenție la un post de radio.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan, declarații despre presupusul sărut cu Eduard Eremia: „Soția lui se afla lângă noi”

Anamaria Prodan a postat un mesaj pe pagina ei de Instagram, în care a dezvăluit că nu l-a pupat pe Eduard Eremia pe gură. Ba mai mult, cei doi sunt extrem de buni prieteni, iar astfel de gesturi nu-și au locul, mai ales că la petrecere era prezentă și soția acestuia.

„Îmi pare foarte rău pt ceea ce a apărut in presa astăzi. Cred ca trebuie sa tratam cu respect orice persoana implicată in orice știre din MASS media. Eu nu l am pupat pe Eduard IRIMIA pe gura. Aceste știri afecteaza familia, mai ales copiii. Reputația lui EDUARD SI A MEA ESTE ESTE UNA NEATINSA DE NIMENI. SI AȘA VREAU SA RĂMÂNĂ. OANA ,SOȚIA LUI EDUARD SE AFLA LÂNGĂ NOI ALĂTURI DE TOȚI PRIETENII. NOI SUNTEM PRIETENI VECHI SI NE RESPECTAM, IAR EPISOADE GEN SARUTRI NICI MĂCAR IN GLUMA NU SE FAC. NOI VA RESPECTAM ENORM PE VOI PRESA SI VA RUGAM SA ÎNLĂTURAȚI ACESTE SPECULAȚII CARE REPET, afectează INTEGRITATEA MORALA SI PROFESIONALĂ, dar mai ales părinții si copiii celor implicați. Va mulțumesc anticipat”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.