Anamaria Prodan, apariție de infarct printre așternuturi! Sexy-impresara a încins atmosfera pe rețelele de socializare! „Bună dimineața”

Anamaria Prodan încă se poate lăuda cu un trup demn de invidiat, deși nu mai este la prima tinerețe și de asemenea, are și trei sarnici la activ.

Vedeta demonstrează că se poate să arați bine indiferent de vârstă, dacă ai grijă de tine. În ultimul timp, sexy-impresara le-a dat motive serioase internauților să le crească tensiunea.

Vedeta nu se sfiește să se afișeze în ipostaze tot mai apetisante pe rețelele de socializare, iar urmăritorii ei înroșesc butonul de apreciere. Cu siguranță, la privirea imaginilor, domnilor le zburdă imediat imaginația, iar doamnele și domnișoarele devin geloase și invidioase.

Anamaria Prodan continuă să-și surprindă fanii! S-a fotografiat pe jumătate goală, în pat

Sexy-impresara a ales un mod inedit prin a le ura „Bună dimineața” celor care o urmăresc în număr foarte mare pe pagina de Instagram. Aceasta a renunțat definitiv la pantaloni și s-a pozat îmbrăcată doar cu o cămașă de culoare albă, un colier bătut numai în pietre prețioase și cu o pereche de ochelari de soare pe ochi, cel mai probabil de la un renumit brand.

Anamaria Prodan a apărut printre așternuturi și și-a etalat picioarele absolut perfecte pe internet!

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Vedeta demonstrează încă o dată că nu a fost degeaba supranumită „sexy-impresara”, căci mama natură a înzestrat-o cu multe calități fizice, pe care, însă, nu vrea să le țină ascunse, ci ori de câte ori are ocazia se afișează în cele mai sexy ipostaze.

Anamaria Prodan, noi dezvăluiri după despărțirea de Laurențiu Reghecampf: „ De ce aș fi dărâmată sau la pământ? Arăt mai bine ca oricând”

Sexy-impresara vrea să demontreze că nici măcar divorțul nu o pune la pământ, ba chiar susține că înflorește pe zi ce trece și crede că este în cea mai bună formă!

„De ce aș fi dărâmată sau la pământ? Arăt mai bine ca oricând, nu ți se pare? La început a fost puțin ciudat pentru că nu știam ce se întâmplă, pentru că eram înconjurată de minciună și dormeam. Am dormit profund, dar după aceea am avut alături niște oameni care mi-au zis «Băi, Albă ca Zăpada, trezește-te!». Și atunci m-am trezit într-o realitate cruntă. Așa cum am spus mereu, alegerile ieftine se plătesc foarte scump. Pentru mine cel mai important lucru de pe pământ este familia și așa va rămâne pe viață. Este firesc ca după 16 ani în care construiești imperii, spargi bariere să doară ce se întâmplă. Eram o echipă indestructibilă la nivel de orice!”, declarat Anamaria Prodan în urmă cu o zi, al un post de televiziune.