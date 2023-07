Anamaria Prodan aruncă bomba! Prin ce a trecut, de fapt, după divorț: „Slavă Domnului că nu ne-am prăbușit”

In articol:

După ce divorțul dintre Anamaria Prodan și soțul ei a fost pe prima pagina în presă, aceasta a făcut noi declarații despre ce s-a întâmplat în căsnicia lor, înainte să-și spună adio.

Anamaria Prodan a trecut prin momente grele, dar s-a ridicat de fiecare dată, și mai puternică

Iată cât de greu i-a fost impresarei și cum a gestionat întreaga situație

Anamaria Prodan a fost invitată în podcastul Ilincăi Vandici, unde a făcut dezvăluiri despre cea mai grea perioadă din viața ei, și anume divorțul. Impresara a fost devastată după ce ea și fostul soț și-au spus adio și s-a simțit, după cum mărturisește, exact ca un avion în prăbușire. Totuși, mentalitatea a ajutat-o să revină linia de plutire. Anamaria a povestit cu lux de amănunte prin ce greutăți a trecut în acel timp.

„Imaginează-ți un avion puternic, cum eram noi, familia asta, eu motorul sau noi motoarele. Unu se strică, eu eram cel principal și el secundar. El, cel secundar, se strică, și cazi. Ne prăbușim. Partea a doua era prăbușită de mult și atunci am avut o aterizare forțată. Slavă Domnului că nu ne-am prăbușit. Prăbușire însemna probabil ce a vrut el să facă, un final teribil, din care să rămână doar praful și pulberea. Doar că familia din care mă trag eu, mentalitatea, puterea, educația și Dumnezeu nu au permis distrugerea totală. Au fost avarii mari, mari. A premeditat tot, asta a vrut să facă. Nu am mai vorbit de foarte multă vreme de el, l-am ignorat total, stau și mă gândesc. Lupt o viață pentru ceva măreț, am luptat cu el, poate dacă nu-l legam de mine, dispărea și apărea cine trebuia. Te gândești de ce ar face atât de mult rău cineva unui om care l-a ridicat și l-a format. Am construit un imperiu incredibil. Când vreodată el va face o unime din postura în care se află acum? Niciodată. Ascultă ce spun!”, a dezvăluit Anamaria Prodan în podcastul Ilincăi Vandici.

Anamaria Prodan se roagă în continuare pentru fostul ei soț

Impresara a ținut să mărturisească în fața tuturor că ea se roagă în continuare pentru fostul ei soț. Aceasta este de părere că mereu va fi în sufletul ei, chiar dacă a ieșit din viața ei și a copiilor. Anamaria a mai precizat că atât ea, cât și copii ei au grijă să se roage ca fostul ei soț să aibă o viață frumoasă.

„Cum eu mă rog pentru el, și copiii mei, să-l ajute Dumnezeu, să se ridice din viața asta și locul în care se află acum. Să își aducă aminte de fiecare sfat și fiecare secundă pe care noi am construit-o. (…) Eu mă rog la Dumnezeu pentru el să poată să urmeze drumul pe care a fost cu mine. Eu i-am construit cariera. Nimeni nu știe lucrurile astea. Nimeni nu știe cum eram amândoi, cât am plâns amândoi, ne-am ținut în brațe. (…) E ca și cum îți vezi munca și viața distrusă pentru nimic. Dacă pleca la mai bine, da, m-aș bucura, dar așa? Dar tu să ajungi de la salarii amețitoare, să te rogi de toată lumea să ai un salariu. Eu l-am crescut, eu știu ce e în sufletul lui acum. El e parte din sufletul meu și așa o să rămână mereu. Rătăcirea asta l-a costat cariera și viața. Nu ai cum să te trezești. Ai adus un alt suflet pe lume, mă rog să-i fie bine.”, a continuat Anamaria Prodan.