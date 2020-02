Cum s-a pozat Anamaria Prodan în centrul Bucureștiului

Anamaria Prodan este o femeie care nu poate trece neobservată oriunde s-ar afla. Fie că este vorba de stilul ei excentric sau pozele cât mai neconvenționale, vedeta reușeste să-și surprindă fanii de fiecare dată. De curând, impresara s-a pozat în centrul Capitalei, iar un detaliu le-a atras în special atenția.

Îmbrăcată elegant, cu tocuri și o pereche de pantaloni de un roșu aprins, Anamaria Prodan s-a pozat în mijlocul străzii, chiar în fața unui troleibuz. Se pare că impresara nu a observat mașina care se afla la doar câțiva metri în spatele ei., a scris vedeta în dreptul fotografiei.

View this post on Instagram #goodnight🌙 @carolinadesign.ro A post shared by Anamaria Prodan Reghecampf (@anamariaprodanreghecampf) on Feb 2, 2020 at 3:15pm PST

Anamaria Prodan, poză complet goală la saună

Anamaria Prodan a fost săptămâna trecută într-o vacanță alături de soțul ei, Laurențiu Reghecampf, și băieții lor. Vedeta le-a arătat fanilor ei de pe Instagram cum se relaxează cel mai bine. S-a pozat complet goală, într-o saună cu infraroșu. La 47 de ani, impresara iubește să se pozeze cât mai sexy să să posteze pe rețelele de socializare, iar complimente nu încetează să apară.

Cătălin Botezatu a apreciat poza postată de Anamaria și a complimentat-o pentru modul cum arată.

“Prodanca, tot PRODANCA rămâne!!! Și la saună se respectă! Hermesul, la locul lui, iar trupul… ce să mai vorbesc! Bravo, regino!”, i-a scris Botezatu.

Anamaria Prodan, apariții tot mai extravagante

La fiecare apariție în public, vedeta stârnește tot felul de controverse și de reacții ca nimeni alta în lumea showbiz-ului autohton! ”Îmi place să fiu unică. Nu îmi pasă de ce spune lumea, eu mă comport fix așa cum sunt eu, fără falsitate”, spunea impresara într-o declarație făcută pentru WOWbiz.ro! (Citeste si: Anamaria Prodan s-a plimbat pe stradă cu o coroană pe cap! Vedeta a purtat haine şi accesorii de 287.500 de euro!)

De la 72 de kilograme, impresara a ajuns la 55 de kilograme. În doar opt luni de zile, frumoasa vedetă a reușit să dea jos 17 kilograme. ”Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, a declarat Anamaria Prodan după ce a ajuns slim.

Foto: Instagram/ Anamaria Prodan Reghecampf