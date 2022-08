Anamaria Prodan dă cărțile pe față! Ce se întâmplă, de fapt, între ea și medicul estetician cu care se tot afișează pe internet

In articol:

De câteva săptămâni bune, Anamaria Prodan se afișează pe rețelele de socializare cu un medic estetician din Emiratele Arabe. Chiar dacă la descrierea imaginilor cu bărbatul aceasta a menționat de fiecare dată: „îmi iubesc prietenii” sau „parteneri de afaceri”, nu puțini sunt cei care s-au grăbit să o cupleze cu acesta.

Totul până acum, când impresara de fotbal nu a mai putut și a reacționat vehement. Pentru a pune capăt tuturor speculațiilor, Anamaria Prodan a spus cu subiect și predicat ce se întâmplă între ea și medicul arab Al Ashary.

Anamaria Prodan: „Mi se pare jenant. Am declarat eu că am iubit?”

Sătulă să tot fie cuplată prin presă cu bărbatul cu care tot postează fotografii de o bună bucată de timp, Anamaria Prodan a reacționat într-un interviu pentru un post de televiziune. Se pare că medicul cu care aceasta se tot afișează pe internet este, de fapt, însurat, iar ea explică faptul că niciodată în această viață nu va juca rolul amantei, căci era o femeie demnă și cu coloană vertebrală.

Citeste si: ,,Are concerte pentru că este frumoasă." Mihai Traistariu, atac dur la adresa Antoniei- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Anamaria Prodan, un nou „meci” cu Gigi Becali! Ce face impresara „pe la spatele” patronului FCSB: „Nu știu dacă știe”

Pe de altă parte, ea nu a menționat niciodată că este într-o relație cu vreun bărbat, ba chiar la fiecare postare cu medicul estetician aceasta menționa ca sunt prieteni, dar a dat de înțeles că urmează să deschidă și un business împreună.

Citeste si: Anamaria Prodan, imagine surprinzătoare alături de fiul ei și presupusul iubit! „Eu și familia mea te iubim”. Cum s-au fotografiat cei trei

„Mi se pare jenant. Am declarat eu că am iubit? Am pus la descrierea pozelor ”lovemyfriend” (n.r. îmi iubesc prietenul”... asta înseamnă că e iubit? Eu am acasă 3 copii de vis pe care nu pot să-i fac de râs umblând cu un bărbat însurat. Sunt Anamaria Prodan. Nu mă fac de râs. Numele mi l-am clădit greu în mulți ani. Nu apar cu bărbați însurați, nu-s amantă de meserie, nici nu am să fiu cât trăiesc. Nu mă arată lumea cu degetul, iar bărbații nu schimbă impresii între ei despre mine. Nu mă confundați! Eu sunt Anamaria Prodan. Unica”, a fost reacția Anamariei Prodan, la un post de televiziune.