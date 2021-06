Anamaria Prodan, declarație de dragoste pentru Laurențiu Reghecampf: „Soțul perfect”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram] 16:08, iun 26, 2021 Autor: Clara Ionescu

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ocupă prima pagină a tabloidelor, în urma anunțului că ar urma să divorțeze. Celebra impresară a negat vehement acest zvon. Ei sunt împreună de mai bine de 15 ani, iar vedeta susține că relația lor nu este în niciun fel de pericol.

Pe pagina sa de Instagram, Anamaria Prodan a postat mai multe fotografii cu soțul ei, pe care îl laudă pentru tot efortul pe care îl depunde căsniciei și familiei lor.

„#perfecthusband ❤️#strongman #perfectfather❤️” (#soțul perfect, #bărbat puternic, #tată perfect), a scris Anamaria Prodan în descrierea unei fotografii cu Laurențiu Reghecampf.

Internauții s-au bucurat să îi vadă din nou împreună și mai zâmbitori decât oricând. „Ana, să știi că ești mereu o bucurie și ar trebui sa fii o sursa de inspirație pentru multe femei. Îți apreciez enorm de mult caracterul și atitudinea! Te iubesc! ♥️”, este unul dintre comentariile pe care celebra impresară le-a primit.

Anamaria Prodan, amenințare la adresa celor care îi vorbesc de rău căsnicia

Anamaria Prodan este foaret deranjată de informațiile care au apărut în presă cu privire la căsnicia ei cu Laurențiu Reghecampf. Ea susține că cei doi sunt în continuare împreună, iar soțul ei nu are o amantă.

„Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați sunat. Luați mâinile de pe Reghecampf și familia mea! Este stop-joc! De familia mea, de astăzi, de fapt de săptămâna trecută, de când a început această nesimțire, nu se mai atinge nimeni.

Am spus tot ce am avut de spus. Dacă nu se termină, atunci o să acționez în judecată. Dacă am tăcut foarte muți ani în țara asta, în care soțul meu a fost și este numărul 1, și e poate emblema antrenoratului românesc, am ajuns de fiecare dată să înghit și să tac doar pentru că suntem români și cârcotași” , a dezvăluit Anamaria Prodan, pentru digisport.ro.