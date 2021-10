Anamaria Prodan, dezvăluiri despre relația pe care o are cu Tibi Dumitrescu, primul ei soț: ”Este unul dintre cei mai buni...”

In articol:

Anamaria Prodan a făcut noi mărturisiri despre primul ei soț, Tibi Dumitrescu. Sexy-impresara a dezvăluit că are o relație foarte bună cu tatăl celor două fete ale ei și că este unul dintre cei mai apropiați prieteni ai ei. Nimeni nu se aștepta ca la scrut timp după vestea divorțului de Reghecampf, vedeta să vorbească atât de sincer și frumos despre primul bărbat care i-a devenit soț.

Asta pentru că, în ultimii ani, Ana nu a mai deschis subiectul primei căsnicii.

” Aici este vorba de educaţie. Şi eu cu primul meu soţ am rămas în relaţii extraordinare. Este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Eu mulţumesc tuturor oamenilor care vin în viaţa mea şi dacă pleacă, pleacă pentru că aşa vrea Dumnezeu şi numai El ştie cum este mai bine”, a dezvăluit Anamaria Prodan, pentru România TV.

Anamaria Prodan a continuat să vorbească frumos și despre mariajul pe care-l are cu Laurențiu Reghecamf, deși acesta a dezamăgit-o pe impresară. Fata Ionelei Prodan susține că familia lu iva fi mereu alături de el, chiar dacă nu mai păstrează legătura la fel de mult. ”Este alegerea lui dacă vrea să rămână în relaţii bune cu familia, cu fosta lui familie. Noi ne-am dorit acest lucru. Deocamdată de foarte multe luni nu ne-am mai văzut, nu prea comunicăm decât aşa, prin mesaje. Nu ştiu ce să spun. Înţeleg că noua iubită are nişte probleme cu noi şi că nu-l lasă. Dar probabil o să-şi dea seama că noi l-am iubit foarte mult şi că o să-l preţuim în continuare şi că aşa este frumos, să rămâi în continuare, pentru că ne leagă un copil şi cred eu că are nevoie de tatăl lui toată viaţa”, a mai spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan, despre împăcarea cu Laurențiu Reghecampf: "Niciodată să nu spui niciodată"

Cunoscuta vedetă a dezvăluit, pentru sursa citată mai sus, că nu s-ar împăca cu Laurențiu Reghecampf, după tot scandalul, apărut în presă. Totuși, niciodată nu ar zice niciodată. ” Astea sunt nişte lucruri pe care la fel… never say never(n.r: "Niciodată să nu spui niciodată"). Dar dacă mă întrebi acum şi la toată mocirla asta în care eu nu am fost obişnuită să fiu pentru că de când am deschis ochii pe lumea asta, provenind dintr-o familie de învingători, şi de oameni foarte serioşi şi foarte laudată, şi să apar în presă numai şi numai cu realizări… niciodata în mocirlă. Si în momentul ăsta suntem trasi cumva, fara voia noastra, in ceva oribil, de aia încercăm să iesim, să respiram aer curat şi să uităm ceea ce se întâmplă”, a continuat impresara.

Anamaria susține că ea este un om fericit orice s-ar întâmpla, pentru că toate au motivul lor. Vedeta a recunoscut și că dacă va fi un loc liber în viața ei, lângă ea, acolo va sta doar un om care merită acest lucru. ”Da. Eu sunt un om fericit pentru că sunt sigură că orice se întâmplă în viaţa mea şi orice s-a întâmplat în viaţa mea se întâmplă cu un anumit motiv. Si cred că, dacă se eliberează un loc de lângă mine, pe locul ăla se va aşeza cineva care, într-adevăr, merită să stea acolo. Eu toata viata mea am tins foarte sus şi poate am deranjat uneori. Chiar pe copiii mei şi sotul meu, cu aceste cerinţe duse la extrem. Trebuie să fim cei mai buni. Trebuie să luptăm să fim cei mai buni, trebuie să fim un exemplu de familie şi fiecare dintre noi să fim un exemplu în viaţă. Când copiii şi nepoţii mei vor băga numele meu, Ana Maria Prodan pe Google, acolo trebuie să iasa numai lucruri frumoase”, a mai spus soția antrenorului, pentru RTV.