Anamaria Prodan este o fire vulcanică,mereu în acțiune, care dorește să aibă mereu ultimul cuvânt, însă atunci când vine vorba despre familia ei, tonul i se schimbă și nostalgia își face loc. Mamă perfectă, soție iubitoare, impresara a fost atașată enorm și de părinții ei, pe mama sa, regretata cântăreață Ionela Prodan, a îngrijit-o până în ultima clipă, iar pe tatăl ei, avocatul Traian Tănase, l-a divinizat.

În premieră pentru WOWbiz.ro

Prodanca avea să dezvăluie care a fost relația pe care a avut-o cu părintele său!, a spus Ana într-un interviu dat în urmă cu ceva vreme.

Anamaria Prodan a vorbit despre tatăl ei! ”Pentru mine,el nu a murit!”

Legătura afectivă dintre Anamaria Prodan și tatăl ei a fost atât de puternică, încât vedeta consideră că el este și cel care l-a trimis pe Laurențiu Reghecampf, soțul său, în viața ei mulți ani mai târziu de la decesul lui.

Anamaria Prodan a vorbit despre tatăl ei! ”Să rămâi frumoasă pe interior”

, a povestit Anamaria Prodan pentru WOWbiz.ro!

Din păcate pentru Ana, înainte de a-și sărbători majoratul, tatăl ei a murit! “Nici nu împlinisem 18 ani și el a încetat din viață! Era în biroul lui cu un client, a făcut atac cerebral și a decedat pe loc! Nici eu, nici sora mea nu eram acasă, ne-au sunat niste vecini să ne dea vestea! Am plâns atât de mult atunci, am simțit că s-a rupt ceva din mine, că sufletul meu este gol fară el! Repet, a fost un om nemaipomenit, un familist convins, un soț care și-a divinizat soția, care a încurajat-o să cante țoață viață și nu doar în Oltenia, ci peste tot! A împins-o de la spate pe mama în cariera, nu a lăsat-o să cedeze, întinerea cu zece ani când o vedea pe scena! Nu era gelos! În casa noastră nu au fost niciodată bătăi sau injurii, iar eu, tot timpul cât a trăit, m-am gândit că atunci când am să mă mărit, am să îmi iau un soț care să semene cu el”, declara Prodanca.

Mai mult, Anamaria Prodan a vorbit despre tatăl ei și despre ce i-a spus înainte de a muri.”Am avut așa o discuție, noi doi, așa cum o făceam mereu. Mi-a spus, neștiind poate că va fi pentru ultima oară, ceva de genul ”să nu lași pe nimeni să te doboare! Să fii puternică, tu să dai tonul, dar să rămâi frumoasă pe interior. Să nu mă uiți și să nu uiți ce ți-am spus”. Îl văd în fața mea de parcă ar fi azi”, a povestit Ana într-un interviu pe kfetele.ro