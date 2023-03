Anamaria Prodan face primul pas spre împăcare cu Laurențiu Reghecampf: „Așteptăm oricând să vină acasă”. Propunerea pe care i-a făcut-o fostului soț

In articol:

Anamaria Prodan este pregătită să îngroape securea războiului! Impresara a făcut recent o serie de declarații legate despre situația dintre ea și fostul soț, Laurențiu Reghecampf, dezvăluind că dorește să renunțe la toate procesele intentate antrenorului.

Mai mult decât atât, în declarațiile sale, blondina a mai precizat că Laurențiu Reghecampf este binevenit oricând în casă unde au locuit ca o familie, atunci când dorește să își vadă

copiii. De asemenea, impresara a mai spus că toate problemele dintre ei speră să fie rezolvate, fără implicarea altor persoane.

„Eu și copiii mei, în primul rând, nu mai suntem interesați de această promovare care ne-a făcut foarte mult rău! Îmi doresc foarte tare și eu și Laurențiu jr, și Sarah, și Rebecca și Luca, cu siguranță, să încheiem această căsnicie într-un mod măreț, așa cum am început-o. În primul rând, pentru copiii noștri, pentru noi, pentru că acest circ trebuie închis. Cred că dacă avem respect pentru copiii noștri și pentru noi, ca oameni, lăsând la o parte faptul că oricine, oricine de pe pământul asta greșește, repet, suntem oameni, nu computere, până și computerele se defectează, nu?! Cred că din respect pentru familia și copiii noștri, trebuie să închidem aceste procese care aduc pete mari pe numele nostru. Ceea ce am construit eu și Laurențiu Reghecampf, cu siguranță, și spun în cunoștință de cauză, nimeni nu o să mai facă în zeci de ani de acum înainte. De ce? Pentru că noi am făcut istorie fără ajutorul nimănui în țara aceasta.(...) Așteptăm oricând să vină acasă, să-și vadă copiii, să îi scoată la masă, să petreacă timp cu ei. Cred că problemele pe care le avem, mari sau mici, trebuie să le rezolvăm doar noi doi, fără declarații, fără războaie. Da? Toate procesele pe care Laurențiu le-a deschis față de familia noastră, noi sperăm să le închidă cât mai repede”, a declarat Anamaria Prodan, pentru un post TV.

Anamaria Prodan și-a refăcut viața alături de un alt bărbat

Anamaria Prodan radiază de bucurie, asta pentru că sexy-impresara și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat și se declară o femeie împlinită, precizând că, fără doar și poate, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa.

"Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi și nu pentru lume. Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos.", a declarat Anamaria Prodan.

