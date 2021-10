Anamaria Prodan, gata să meargă până în pânzele albe pentru familia ei: „Dacă cineva îmi jignește soțul...”

In articol:

Anamaria Prodan a trecut printr-o perioadă destul de grea. Zvonurile divorțului de soțul ei, Laurențiu Reghecampf, au ținut primele pagini ale tabolidelor, iar sexy-impresara s-a văzut de foarte multe ori pusă în situația de a infirma aceste bârfe și de a-și apăra partenerul de viață și familia.

În cele din urmă, aceasta a declarat că nu mai vrea să vorbească public despre soțul și copiii ei, iar dacă cineva va îndrăzni să-i jignească, Anamaria Prodan spune că va lupta cu toate forțele.

„Nu mai vorbesc de familia mea. Nu cred că este problema cuiva. Sunt foarte mulți neaveniți care se bagă cu bocancii, nu verifică, numai răutăți.

Eu cred că e mai bine în momentul asta ca familia mea să stea departe de toată nebunia asta. Iar dacă cineva îndrăznește vreodată... Eu sunt omul care luptă cu toată forța. Fizică, intelectuală. Dacă intră cineva pe mâna mea... E problemă dacă cineva îmi jignește soțul sau copiii", a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan: „E vorba de respect față de mine, în primul rând”

Sexy-impresara a dezvăluit și cum se menține într-o formă de zile mari. Deși are trei sarcini la activ, Anamaria Prodan are niște forme care le stârnesc doamnelor și domnișoarelor sentimente precum invidie. Aceasta spune că nu depune eforturi uriașe pentru a arăta așa. Se ține departe de excesele alimentare, încearcă pe cât posibil să nu piardă nopțile și nu în ultimul rând, face mișcare ori de câte ori are ocazia.

„Nu am secrete, am o viață ordonată, o viață normală. Eu nu merg în discoteci, nu pierd nopțile. Dorm normal, mănânc normal. Am aproape 50 de ani, nu mănânc seara. Fac sport. Am grijă de mine, e vorba de respect față de mine, în primul rând”, a spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan s-a vaccinat anti-COVID

La debutul pandemiei de coronavirus, impresara de fotbal s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 și, din fericire, nu a avut o formă care să-i pună viața în pericol. Anamaria Prodan spune că a trecut cu bine peste experiența COVID-19, iar atunci când a avut ocazia s-a și vaccinat, căci nu mai vrea să se infecteze și a doua oară.

„Am avut COVID, am trecut cu bine, am vaccin. Suntem bine. La început am avut COVID.", a declarat Anamaria Prodan despre perioada când a avut COVID.