Anamaria Prodan, gest neașteptat de ziua ei de nume! Cum l-a surprins pe Laurențiu Reghecampf: „Cel mai...”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf formează unul dintre cele mai influente și cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi nu trec prin cea mai bună perioadă din cauza zvonurilor care au început în mediul online. Celebra impresară a negat de fiecare dată că urmează să divroțeze de soțul ei.

Cu fiecare ocazie, vedeta împărtășește în continuare momente de neuitat alături de Laurențiu Reghecampf, pe pagina ei de Instagram.

Celebra impresară și-a sărbătorit recent ziua de nume. Pe pagina ei de Instagram, vedeta a postat fotografii cu mai multe prietene dragi. Anamaria Prodan a postat și o fotografie cu soțul ei, care a fost surprins în timp ce conducea. „Cel mai serios dintre serioși ❤️❤️❤️🙏🥰😍#besthusbandever❤️ #bestfatherever❤️ #Family #power”, a scris vedeta, în descrierea fotografiei.

Fotografia postată de Anamaria Prodan

Anamaria Pordan, reacție după ce Gigi Becali a anunțat că îi va fi naș lui Reghe

Anamaria Prodan a vorbit despre relația de prietenie dintre Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf.

Vedeta a răspuns zvonurilor că Gigi Becali ar urma să îi fie naș lui Laurențiu Reghecampf, asta în cazul în care va divorța și se va recăsători.

„Gigi, prieten cu Reghe? Păi, îl umilea pe la TV, îl numea trădător.

Îi jignea nevasta la TV! I-a distrus imaginea și munca de o viață. Vorbea gura fără el, ca de obicei. De amante, cadouri, investiţii etc… Poate să fie Reghe prieten cu așa specimen? Eu, în locul lui, îl dădeam în judecată și sincer îi luam 'maul'!

Dacă are dovezi, să se apere, ok. Dacă nu, să plătească până se satură să mai jignească. Toți am tolerat un individ… Am râs cu poftă la toate inepțiile rostite de el la TV, însă nu ne-am gândit că el chiar crede că noi îl și respectăm sau admirăm chiar! Greșeală colectivă, zic eu..."