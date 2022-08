Anamaria Prodan, imagine emoționantă alături de fiul ei, Bebeto! Ce au observat internauții la fotografie: „Universul meu”

In articol:

Anamaria Prodan este o femeie care întotdeauna a știut ce a vrut de la viață și, oricât de grele au fost unele situații prin care a fost nevoită să treacă, a reușit să depășească totul cu fruntea sus.

Este o mamă fericită și tare mândră de copiii ei. Cel mai mic dintre ei, Bebeto, este alături de mama lui în orice moment și o susține din toate punctele de vedere. Recent, impresara a postat în mediul online o imagine emoționantă cu fiul ei cel mic, alături de care a scris și un mesaj la fel de sugestiv.

În ciuda faptului că a trecut prin momente tensionate în plan personal, a rămas întotdeauna o mamă model, care a pus pe primul loc bunăstarea și fericirea copiilor ei. Impresara se mândrește cu toți cei care îi poartă numele. Deja aceștia și-au ales un drum în viață și, cu pași mici, dar siguri, își construiesc propria carieră, spre bucuria părinților lor.

Anamaria Prodan, fotografie emoționantă alături de Bebeto

Anamaria Prodan și fiul ei, Bebeto, au o relație specială și sunt întotdeauna unul lângă celălalt. Impresara postează adesea imagini cu copiii ei în mediul online, iar de data aceasta cel „ales” a fost Bebeto, care, la o primă vedere, pare foarte fericit alături de mama sa. De asemenea, și Anamaria Prodan pare extrem de fericită, judecând după ultimele postări din mediul online cu care dă de înțeles că în viața ei se află un nou partener de viață.

„❤️❤️❤️#eusuntanamariaprodan🥇 și el @laurentiureghecampfjr este universul meu ❤️❤️❤️#proudofyou #lovemyson💙 #myperfectboy💙 ❤️❤️❤️”, a scris Anamaria Prodan în descrierea imaginii emoționante pe care a postat-o cu fiul ei.

Cum a decurs relația dintre Bebeto și tatăl său în ultimele luni?

Dacă în ultimele luni Bebeto a fost în permanență alături de mama sa, nu se poate spune același lucru și despre tatăl său, Reghe. De ziua copilului, pe data de 1 Iunie, a fost întrebat dacă a aluat legătura cu tatăl său, pentru a-i ura la mulți ani. Se pare că nu s-a întâmplat acest lucru la vremea respectivă, spunea Bebeto, îndemnat de mama sa să spună numai adevărul în fața camerelor de luat vederi.

„Noi mereu trecem peste perioadele tensionate și dificile. Mama e în Abu Dhabi. Am vorbit cu mama înainte de audieri și mi-a zis să zic ce am de zis și să nu mint. Nu am mai vorbit cu tatăl meu, nu a încercat să mă contacteze”, spunea Bebeto la un moment dat.