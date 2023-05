Anamaria Prodan, în căutarea unui nou iubit după despărțirea de Flavius Nedelea: „Îl voi lua de bărbat” Ce pretenții are sexy impresara de la viitorul partener?

In articol:

Anamaria Prodan are noroc în toate, mai puțin în dragoste, dar asta nu o face să renunțe sau să nu mai creadă în iubire.

Din contră, deși are la activ două mariaje și tot atâtea divorțuri, dar și o despărțire recentă, cea de Flavius Nedelea, sexy impresara încă își ține inima deschisă.

Anamaria Prodan, în căutarea unui nou iubit după despărțirea de Flavius Nedelea [Sursa foto: Captura video]

Impresara nu renunță la a mai crede în iubire

Vedeta spune că, deși până acum nu a găsit bărbatul ideal pentru ea, nu are de gând să renunțe în a crede în iubirea adevărată și în sufletul pereche.

Astfel că, din clipă, în clipă, așteaptă ca maestrul Cupidon să îi scoată în cale acel om, al ei, special, care să o completeze și care să îi semene.

Spunem că trebuie să îi semene, căci Anamaria Prodan declară că vrea un bărbat exact ca ea, cu aceleași calități, ambiții și visuri.

Iar când îl va găsi, căci știe că, deși nu este ușor, va da peste el, impresara spune că îl va și lua de soț. Fără frici, fără regrete, fără traume ale trecutului, care pentru ea nu mai contează din momentul în care a decis să-l lase în urmă, ci doar cu multă iubire și speranța unei vieți lungi trăită în doi.

„Toată viața am gândit și am făcut cum am crezut că e mai bine pentru mine. Nu am motive să mă schimb și nici să închid ușa mesagerului dragostei. Eu n-am așteptări de la un anume bărbat. Eu caut acel bărbat care îmi seamănă. Care e mândru și puternic ca și mine! Nu spun că e simplu sau că e ușor ce caut! În niciun caz! Când îl voi găsi, mă voi opri, ne vom privi și apoi dacă voi înțelege că e la fel ca mine, îl voi lua de bărbat în secunda doi! Lumea mă știe de ceva vreme. Nu sunt genul de om care să mă opresc și să privesc înapoi! Eu nu mă opresc niciodată din viața mea, indiferent de problemele cu care mă confrunt! ”, a spus Anamaria Prodan, conform Playtech.