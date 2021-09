Anamaria Prodan, în culmea fericirii! A dat vestea cea mare pe Instagram

In articol:

Anamaria Prodan este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Celebra impresară are o familie unită, în ciuda tuturor zvonurile din ultimele luni. Pe pagina ei de Innstagram, sexy-impresara a împărătșit un moment fericit din viața ei.

În urmă cu puțin timp, Anamaria Prodan a distribuit un videoclip cu pisica ei, sfinxul Enzo.

Animalul este deja vedetă pe Instagram, iar blondina a vrut să împărtășească cu fanii ei cât de deștept este motanul. Enzo a învățat într-o singură zi să folosească toaleta, lucru care a binedispus-o pe celebra impresară.

„Cine are cel mai deștept motănel de pe mapamond? NOI! Enzo pisoiul SPHINX intr-o zi a învatat ca pipi se face la toaleta”, a scris Anamaria Prodan, în descrierea videoclipului.

Povestea lui Enzo, pisica celebrei impresare Anamaria Prodan: „Iubesc arătarea asta”

Anamaria Prodan și Enzo sunt de nedespărțit de mai bine de doi ani de zile. Vedeta nu a fost niciodată dana pisicilor și a avut niciodată una, până l-a întâlnit pe Enzo. După ce a aflat de la o prietenă de rasa sfinx, Anamaria Prodan a văzut în aceeași zi o emisiune în care se vorbea despre aceeași rasă de pisică.

Soția lui Laurențiu Reghecampf nu a mai stat pe gânduri și a sunat imediat la crescătorie. Acolo, vedeta l-a întâlnit pe Enzo, care nu s-a mai dezlipit de ea. Un astfel de exemplar costă în jur de 500 și 2000 de euro.

„N-am apucat să intru că direct a sărit pe mine. Mi-a stat inima, am crezut că mor. Cu ghearele stătea agățată de cămașă. Am dat-o jos și iar în păr direct. Se ținea de mine de toate hainele. Am plătit pisica, am plecat cu ea în mașină, din momentul ala a fost nedezlipită de mine. Deci nu știu dacă în afară de câini mei am iubit vreodată pe cineva cum iubesc arătarea asta”, a povestit Anamaria Prodan, la tv.

Anamaria Prodan și Enzo