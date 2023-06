Anamaria Prodan, în lacrimi! Cea mai mare durere din relația cu fostul soț a fost pierderea unui copil! Totul s-a întâmplat pe neașteptate

In articol:

Anamaria Prodan are imaginea unei femei puternice, pe care nimeni și nimic nu o poate distruge! Afaceristă potentă financiar, agent FIFA și politician, ea pare să nu sufere niciodată, mai ales când apare în public. Are mereu un zâmbet pe față și dă declarații care să confirme faptele ei.

Anamaria Prodan, cea mai mare durere din relațía cu fostul soț a fost pierderea unui copil! Era însărcinată în 6 luni!

Și totuși…dincolo de lumina reflectoarelor, și Anamaria a trecut prin momente cumplite, moartea mamei, divorțul și….cea mai mare durere din relația cu fostul soț, pierderea unui copil.

În urmă cu 10 ani, Ana a trăit o o dramă teribilă! Însărcinată pe atunci în șase luni, impresara voia din tot sufletul să aducă pe lume o fetiță! Însă, în mod inexplicabil, ea avea să ajungă pe masa de operații atunci când nimeni nu se aștepta.

Culmea, toată nenorocirea s-a petrecut într-un moment de fericire maximă, exact când Anamaria Prodan era programată la clinică pentru analizele periodice de rutină și pentru a afla ce sex urma să aibă bebelușul!declara, pentru WOWbiz.ro,vedeta, chiar cu o zi înainte de tragedie!

Anamaria Prodan mai are două fete, Sarah și Rebbeca, din căsnicia cu Tibi Dumitrescu, și un băiat, Bebeto, din relația cu fostul soț [Sursa foto: Instagram]

Medicii i-au spus impresarei Anamaria Prodan că fătul se oprise din evoluție!

Din păcate, la spital, în urma investigațiilor, Anamaria Prodan avea să afle că sarcina se oprise din evoluție de trei săptămâni!!! Medicii au programat-o de urgență pentru avort și totul s-a năruit pentru impresară.

"Doctorii i-au spus că fătul s-a oprit din evoluție în urmă cu trei săptămâni și nu se mai poate face nimic pentru el. Oricât de mult a avansat medicina, ar fi imposibil să se întâmple vreo minune, apoi, au programat-o imediat la un avort, pentru a nu avea și ea probleme grave, chiar fatale", a povestit, atunci, o sursă apropiată familie pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Suferiti de tensiune mare? Recomandari de ceai pentru scaderea tensiunii

Citeste si: „Mi se face pielea de găină, dacă îmi aduc aminte”. Cine l-a ajutat pe Culiță Sterp să scape de controlul judiciar și să poată ieși din țară, în urma problemelor cu legea- kanald.ro

Citeste si: Cum s-a desfășurat tragedia submersibilului Titan. Cronologia evenimentelor| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: „Pentru tine” Anamaria Prodan iubește din nou, după despărțirea fulger de Flavius Nedelea? Impresara a transmis mesajul de dragoste în văzul tuturor

Mama ei, Ionela Prodan, nu a fost de acord, atunci, să păstreze sarcina! Credea că îi pune viața în pericol

Surprinzător, înainte de ajunge pe mâna medicilor, la aflarea veștii că Anamaria este însărcinată, mama vedetei, regretata Ionela Prodan, a sfătuit-o să nu păstreze sarcina pentru a nu-și pune viața în pericol. Simțea că ceva nu era în regulă! Totuși, când a văzut că Ana este de neclintit în decizia ei, a încercat să îi fie alături, și în timpul perioadei cât a fost gravidă, dar mai ales după ce a pierdut copilul.

"Nu ne puteam aștepta la o asemenea tragedie. Sunt lucruri care trec și vin în viață. Vă dați seama că suntem distruși. Însă, voi fi alături de fata mea", declara, atunci, Ionela Prodan pentru cancan.ro.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Anamaria Prodan, declarație surprinzătoare după anunțul că Laurențiu Reghecampf ar putea fi demis de la Neftci Baku! ”Trece printr-o perioadă grea”

Citeste si: Xonia a fost prinsă la volan sub influența substanțelor interzise. Ce se va întâmpla cu artista- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 24 iunie 2023: Ce sărbătoare mare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: De ce Lia Bugnar nu își dorește copii. Fostul ei iubit, Anghel Damian tocmai a devnit tătic- radioimpuls.ro

Anamaria Prodan, cea mai mare durere din relația cu fostul soț a fost pierderea unui copil! ” Ne-a spus că o doare enorm”

Luptătoare din fire, Anamaria Prodan a încercat să treacă peste durere, iar în spital, a încercat să fie tare și să își oprească lacrimile.

”Ana a fost foarte tare din punct de vedere psihic și a gestionat foarte bine situația! Ne-a spus că o doare enorm că a pierdut copilul, dar Dumnezeu e cel care da și ia, așa că nu o să comenteze nimic. O să încerce însă să treacă peste tot, nu va mai plânge și va merge mai departe”, a dezvăluit, în 2013, o sursă de la spital.

Câțiva ani mai târziu, Anamaria Prodan a putut vorbi despre durerea ei. ”Puteam sã mai am încã un copil, dar am pierdut sarcina spre luna a şasea. A fost pur şi simplu o întrerupere de sarcină, aşa, spontanã. Am considerat cã întotdeauna Dumnezeu ştie ce e mai bine pentru mine şi pentru familia mea. Si cred cã ceva acolo nu a funcţionat şi decât sã fi nãscut un copil care ar fi avut probleme, probabil cã este mai bine cã s-a întâmplat aşa”, a dezvăluit impresara în click.

Anamaria Prodan mai are două fete, Sarah și Rebbeca, din căsnicia cu Tibi Dumitrescu, și un băiat, Bebeto, din relația cu fostul soț!