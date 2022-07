Anamaria Prodan, în lacrimi la TV! Ce s-a întâmplat în direct i-a dat fiori și lui Cristi Brancu: „O văd pe doamna Ionela”

In articol:

Anamaria Prodan a fost la un pas de a izbucni în plâns la TV.

Invitată în emisiunea lui Cristi Brancu, impresara și-a putut stăpâni cu greu lacrimile atunci când prezentatorul a adus în discuție melodia pe care mama ei a compus-o în ziua în care a născut-o.

Citeste si: Andreea Tonciu, despre relația cu Anamaria Prodan și Reghe! Cum se înțelege cu nașii ei, după divorț: „Nu discutăm despre el sau ea”

Anamaria Prodan a cântat cu ochii în lacrimi piesa pe care mama ei i-a dedicat-o atunci când s-a născut

Moartea mamei sale i-a lăsat răni adânci în suflet Anamariei Prodan. Au trecut patru ani de când Ionela Prodan s-a stins, însă impresara nu s-a obișnuit nici acum cu lipsa acesteia. De fiecare dată când vorbește despre cea care i-a dat viață, vedeta nu-și poate stăpâni lacrimile. Așa s-a întâmplat și în ultima ediție a emisiunii lui Cristi Brancu, când Anamaria Prodan a ascultat în direct melodia pe care mama ei a compus-o atunci când a adus-o pe lume: "Aceasta piesă a fost scrisă și cântată de Ionela Prodan în momentul în care a venit Ana pe lume. E o piesă cu atât mai interesantă, cu cât are exact vârsta Anei, ca să zic așa.

Acum trebuie să recunosc că și pe mine mă trec fiorii, pentru că o văd pe doamna Ionela în momentul în care eram la ea acasă și îmi povestea de Ana, ce fată grozavă e, văd o imagine cu Ana împreună cu doamna Ionela, când erau la spital, Ana a fost o eroină a vieții mamei ei. Când părea că nu e mai nimic de făcut, Ana s-a luptat și a lungit viața Ionelei Prodan.", a declarat Cristi Brancu, impresionat de reacția Anamariei Prodan.

Citeste si: "Cu poza asta “ți-ai dat cu stângul în dreptul”, mai pe scurt ţi-ai adus aminte de tinerețe.” Cristina Șișcanu a stârnit un val de reacții negative, după ce a postat o fotografie din vacanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură video]

Anamaria Prodan: "La câte încercări mi-a dat mie viața...pot să predau la cea mai tare universitate din lume!"

Anamaria Prodan a vorbit și despre situațiile cu care s-a confruntat de-a lungul timpul și despre cum a reușit să facă față celor mai grele perioade din viața ei: "Am primit din familie chestia asta. Să nu depinzi de nimeni. La câte încercări mi-a dat mie viața... Am învățat atât de multe lecții, încât pot să predau la cea mai tare universitate din lume! Eu, în toată viața mea, niciodată n-am așteptat mulțumiri de la cineva. Pentru că tot ce-am făcut în viața mea am făcut cu foarte multă pasiune, dragoste.

Citeste si: Anamaria Prodan, cea mai tare din parcare! Luxul și opulența, surprinse de paparazzi WOWbiz chiar în centrul Bucureștiului | EXCLUSIV

Eu nu m-am gândit să aștept niciodată mulțumiri de la fostul soț, de la actualul soț, de la copii, de la nimeni. Pentru că asta este o chestie care vine dinăuntrul nostru, ține de caracter și de măreție. Că nu trebuie să spui cuiva: 'Mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine!' Eu ar fi trebuit să simt lucrurile astea. Cuvintele pentru mine nu au valoare. Eu vreau să văd fapte.", a mai spus Anamaria Prodan, în emisiunea amintită.

Anamaria Prodan și mama ei