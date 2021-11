Anamaria Prodan, în plin proces de divorț: "Poate sunt cele mai frumoase momente din ultimii ani"

In articol:

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt în vizorul unei țări întregi, după ce au anunțat că drumurile lor s-au separat. Recent, în cadrul unui interviu pentru "Teo Show", impresara a dezvăluit cum se simte în plin proces de divorț și a povestit ce planuri are în momentul de față, legate de viitor.

Anamaria Prodan: "Poate sunt cele mai frumoase momente din ultimii ani"

Anamaria Prodan a recunoscut că încearcă să se bucure din plin de viață, indiferent de problemele care apar. Impresara a declarat că se simte mai puternică ca oricând, pentru că are copiii alături, care o susțin și o sprijină în aceste momente: "E o perioadă înfloritoare, mă simt foarte bine, sunt foarte fericită, poate sunt cele mai frumoase momente din ultimii ani. Viața este frumoasă și este scurtă și merită să o trăiești așa cum vine ea. Orice vine sau orice pleacă vine cu un scop sau pleacă cu un scop. Puterea vine din tine, din cum ești făcut și de la Dumnezeu. Atâta timp cât îl ai pe Dumnezeu lângă tine, nu ai cum să nu ai putere. Dacă începi să te gâdești la lucrurile astea, te dărâmi singur și cazi. Dacă ai copiii lângă tine, cum am eu lângă mine, copii care îmi spun „Mami, nu s-a întâmplat nimic, noi suntem mai puternici, noi am rămas împreună. Nu am plecat noi, a plecat altcineva”. Eu și copiii ne ridicăm împreună, de fiecare dată suntem mână în mână.", a spus Anamaria Prodan, la "Teo Show".

Fosta soție a antrenorului de la Universitatea Craiova spune că fetele și băieții cuplului au înțeles situația și au acceptat-o ca atare, continuându-și viața, ca și până acum: "Am stat de vorbă (n.r. ea și copiii), am înțeles. Încă nu știm ce s-a întâmplat, dar vom afla. Încet încet, luăm lucrurile așa cum vin și trăim frumos, pentru că atunci când iubești un om îl lași să facă ceea ce îl face fericit. Alegerile noastre, dacă sunt ieftine, plătim scump și așa este. Cu siguranță Laurențiu se va trezi, cu siguranță Laurențiu va căuta să vadă ce s-a întâmplat și de unde au venit toate lucrurile astea în viața familiei lui. Dacă nu se va trezi, în altă viață, când va veni, va repara greșeala și tot așa. Dacă se va trezi…. Nimeni nu o să rămână nepedpsit, nimeni care așa cumva și-a dorit și a fost în spate și se bucură pe toate terasele din București. Nu au de ce să se bucure, că cine râde la urmă, râde mai bine.", a adăugat vedeta.

Cât despre o posibilă împăcare între ea și fostul soț, femeia de afaceri a ținut să precizeze că nimeni nu poate ști ce se va întâmpla în viitor, dar de un lucru este sigură, acela că nu va rămâne singură: "Cine știe? Asta nu poate ști nimeni. Și dacă spun nu acum și se întâmplă…Habar n-am. Știu doar că nu o să stau niciodată singură, știu doar că o să mă mărit orice s-ar întâmpla, știu doar că îmi caut fericirea și o să o caut toată viața.

Oricând (n.r. se vede din nou în fața altarului)! Copiii își doresc foarte mult. Mi-au spus „Mami, tu trebuie să fii fericită. Noi trebuie să fim fericiți lângă tine.", a declarat sexy-impresara.

Anamaria Prodan a clarificat incidentul referitor la sărutul cu Eduard Irimia

Anamaria Prodan a ținut să clarifice și zvonurile potrivit cărora s-ar fi sărutat cu omul de afaceri Eduard Irimia, chiar sub nasul soției lui: "Arabii se pupă de trei ori, așa este la ei. Ne-am pupat de trei ori și am ținut să-i mulțumesc pentru faptul că a fost lângă mine în momentele astea și, neștiind, a treia oară a întors capul în același timp cu mine.

Despre ce vorbim? Suntem prieteni de familie. Voi credeți că eu, în plin divorț, cu soția lui Eduard lângă mine, îl sărutam pe Eduard? Hai să fim serioși. Astea sunt niște prostii.", a încheiat vedeta, la "Teo Show".