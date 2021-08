Anamaria Prodan, ipostaza sexy în care s-a pozat. Ce mesaj i-a transmis lui Reghe prin intermediul unei piese: ”Am nevoie de tine...”

In articol:

Anamaria Prodan a încins internetul cu ultimele imagini postate! Sexy-impresara a postat, pe contul ei de Instagram, mai multe videoclipuri și fotografii incendiare, în costum de baie la o piscină extravagantă din Dubai. Vedeta trăiește o viață ca-n vis și se bucură de orice moment frumos pe care destinul îl rezervă pentru ea.

View this post on Instagram A post shared by Anamaria Prodan Reghecampf (@anamariaprodanreghecampf)

Soția lui Lareunțiu Reghecampf continuă să surprindă cu fiecare apariție a ei în mediul online și cu fiecare mesaj pe care-l postează.

Citeste si: Dovada care schimbă totul! Ce se întâmplă, de fapt, între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf?! Imaginile făcute publice în mediul online

De data aceasta, alături de un video foarte sexy de la piscină, Anamaria Prodan a adăugat și o piesă de dragoste, cu un mesaj semnificativ. Bineînțeles că, ne duce cu gândul la soțul ei: ”Te iubesc. (…) Am nevoie de tine să mă încălzeşti în aceste nopţi de singurătate”, este mesajul din piesă.

Citeste si: Sărăcie sau zgârcenie?! Ce mâncare au primit invitații la o nuntă. Domnișoara de onoare a făcut o poză la farfurie- bzi.ro

Postarea făcută de Anamaria Prodan[Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan[Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan le închide gura răutăcioșilor

Sexy-impresara le-a închis gura răutăcioșilor, care spuneau că relația dintre ea și Reghe s-a răcit. Anamaria Prodan a postat, pe contul ei de Instagram, un video cu Laurențiu Reghecampf, care-i trimisese un mesa plin de iubire.

Citeste si: Anamaria Prodan, slăbire drastică după ultimele zvonuri apărute în presă. Cum s-a lăsat pozată sexy-impresară la o piscină de lux din Dubai: „Se vede că...”

„Reghecampf= soțul și tatăl perfect! Nu și-a trădat niciodată familia sau copiii. Este un exemplu de bărbat demn de urmat. Asta spunem toți despre soarele (n.r. alintul pe care îl folosește Anamaria Prodan pentru Laurențiu Reghecampf) nostru! 🙏❤️ AȘA ESTE SOȚUL MEU IN REALITATE! După fiecare antrenament îmi trimite mesaj …nu trimite către Becali sau către dame de oraș …. Nu sta in restaurante sa bea pana leșina cum văd ca se insinuează … muncește si vine acasa, face avere Pt familia noastră, cumpara case copiilor, banii din conturi ii cheltuie NUMAI PT NOI FAMILIA LUI! 😡 ÎNCĂ VA ROG SA MI LĂSAȚI SOȚUL SI COPIII IN PACE!”, a scris Anamaria Prodan în descrierea postării.

View this post on Instagram A post shared by Anamaria Prodan Reghecampf (@anamariaprodanreghecampf)