Anamaria Prodan l-a iertat pe Laurențiu Reghecampf! Ce dezvăluiri face sexy-impresara în plin proces de divorț: „Pot să rămân prietenă cu Laurenţiu”

Anamaria Prodan trece prin momente delicate. Se află în plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf, cel care i-a fost alături timp de 15 ani. Totuși, sexy-impresara spune că în astfel de momente grele nu uită să fie optimistă și să zâmbească.

Ea a acceptat tot ce i se întâmplă și a învățat să ierte.

Vedeta nu clasifică despărțirea de Reghe ca fiind una dintre cele mai dureroase lucruri care i s-au întâmplat în viață. Moartea părinților, însă, au fost cele mai grele perioade peste care a trebuit să treacă, iar acele răni nu se vor vindeca niciodată.

„Am depăşit momentele grele din viaţa mea zâmbind, plină de optimism. Am înţeles că în viaţa asta, Dumnezeu îţi dă cât poţi duce şi îţi dă ca tu să înţelegi că meriţi mult mai mult.

Cel mai greu moment a fost pierderea mamei mele şi al tatălui meu, în rest, totul este… ceva care vine în viaţa ta cu un anumit scop şi ceva pe care tu trebuie să-l înţelegi dacă eşti evoluat, şi ceva ce trebuie să aplici foarte tare pentru că eu am înţeles un singur lucru, dacă nu eliberezi repede scaunul, nu se aşează nimeni niciodată. Eu am mai divorţat o dată şi nu a ştiut nimeni pe pământ şi nu au apărut amante, copii, şi niciun fel de mizerii. Asta ţine de educaţie foarte tare. Eu am demonstrat până astăzi că într-adevăr, educaţia pe care mi-au dat-o părinţii mei este atât de solidă”, a explicat sexy-impresara.

Anamaria Prodan: „Eu nu am niciun fel de problemă să rămân prietenă cu Laurenţiu”

Impresara de fotbal nu ar schimba absolut nimic în viața ei și știe că totul se întâmplă cu un motiv. nu există resentimente pentru ea, ba chiar spune că este dispusă să rămână într-o relație de prietenie cu Laurențiu Reghecampf.

„Eu nu am niciun fel de problemă să rămân prietenă cu Laurenţiu. Toată viaţa mea am rămas prietenă cu toţi oamenii care şi-au dorit lucrul acesta. Eu am învăţat să iert, fiind o persoană foarte evoluată şi sunt foarte mândră. Nu mă mai doare nimic acum. M-a durut când mi-a murit mama, când mi-a murit tatăl.

Nu aş schimba nimic în viaţa mea, poate aş fi doar foarte atentă, aş ţine ochii foarte deschişi, ca nu cumva cineva să trădeze ani şi eu să nu realizez. Întotdeauna am ţinut cont de părerile lui, l-am făcut să se simtă foarte bărbat, chiar dacă sunt o femeie de fier, aşa cum spuneţi voi”, a mai declarat Anamaria Prodan la un post de televiziune.