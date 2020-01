Anamaria Prodan nu îndrăzneşte să-l lovească pe Reghe, aşa cum a mărturisit într-un interviu recent. "Nu cred că gestul asupra lui Alexa i-a îngropat cariera. Pentru că o repet și o spun din nou pentru că toată lumea încă vorbește de situația asta... Alexa a fost bărbat! Dacă eu acum, la interviu, mă enervez pe tine că mi-ai zis ceva și-ți dau un pumn, ce faci? Mă iei la bătaie de față cu toată lumea p-aici?! Nu i-a picat bine și nu-i pica bine nimănui pe pământ, dar am conștientizat în nervii ăia că am greșit. Și mi-am cerut scuze... I-am mulțumit pentru reacția pe care a avut-o", a declarat Anamaria Prodan pentru gsp.ro. (vezi motivul pentru care Anamaria Prodan e în lacrimi)

"Iubesc fotbalul, boxul, UFC. Dacă mă enervez și știu cât de vulcanică sunt și nu-mi convine ceva, probabil am scăpări și dau în oricine. Sau înjur. Așa sunt... Mai birjar, câteodată! Sunt crescută în fotbal", a mai spus Anamaria. "Am citit că lumea zicea că «Trebuia bătută!», «Trebuia omorâtă!», «Călcată în picioare!». A fost o lecție de viață pe care el a dat-o tuturor bărbaților... Mai e unul Maimuțică, cum îl cheamă? Care era cu Huidu. Așa, Găină... M-au sunat o gămadă de prieteni că «Domne, că e un fătălău, un băbălău!». Nu, ăsta e un fătălău dacă pe un post de radio național poți să fii cu astfel de argumente.”, a continuat Anamaria.

„Bărbatul e făcut să aibă grijă de femeie, să îi suporte toanele și nervii. Fiecare a mai luat o palmă... De la mama, de la profesoară... Am avut discuții cu Alexa, foarte multe după acest episod", a mai declarat impresara. "Eu am cel mai frumos, mai deștept și cel mai cel bărbat din fotbalul românesc! Eu sunt căsătorită cu numărul 1 din fotbalul românesc. Dacă l-am lovit pe Laur? Nu... El când se uită îngheți! El are o privire așa...", a spus Anamaria Prodan despre soţul ei, Laurenţiu Reghecampf.

Anamaria Prodan a comentat și speculațiile conform cărora ar avea o relație extraconjugală cu fostul antrenor al Astrei. "Poate terminăm odată discuțiile astea! Alexa nu este amantul meu! Nu am avut relații cu Dan Alexa. Cum n-am avut cu antrenorii sau jucătorii pe care i-am manageriat", a mărturisit Anamaria Prodan.