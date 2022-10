Anamaria Prodan, la momentul adevărului! Mărturii emoționante din inima familiei: "Dacă unul a plecat, au rămas alți patru care vor fi și mai puternici după această lovitură" | EXCLUSIV

In articol:

Sexy impresara a fost prezentă la un important eveniment monden, acolo unde a luat și un premiu alături de cei trei copii ai săi.

Anamaria Prodan a vorbit cu jurnaliștii și a dezvăluit cum a depășit evenimentele din ultima perioadă.

Vedeta este o învingătoare, iar ambiția și forța sunt cu siguranță două dintre cuvintele care o caracterizează. Diva a ales o ținută pe sprânceană și s-a prezentat la eveniment alături de Sarah Dumitrescu, fiica sa cea mică și Laurențiu Jr, fiul său.

Anamaria Prodan, mărturii emoționante despre familia sa

Sexy impresara a avut parte de o perioadă agitată în ultimele săptămâni, însă are fruntea sus și merge mai departe indiferent ce s-ar întâmpla. În fața jurnaliștilor, Anamaria Prodan a făcut mărturii emoționante despre întreaga situație și spune că indiferent de cele întâmplat își va ține mereu capul sus.

Citeste si: Anamaria Prodan, parastas cu sarmale și muzică pentru mama ei! Artiștii vor cânta iar micii vor sfârâii lângă mormântul Ionelei Prodan din cimitirul Bellu

"Trec cu capul sus, plină de mândrie. Exact cum v-am spus, suntem ca orice altă familie. Avem notorietate, este normal să fim pe prima pagină a ziarelor, ne-am asumat chestia asta. Eu, cel puțin, așa m-am născut, noi nu știm cum este să fim fără camere, fără blițuri și fără paparazzi.

Ne asumăm, se întâmplă în viață și greșim ca orice alți oameni, dar exact cum v-am spus, eu cred că familia asta a însemn at ceva pentru România și cred că înseamnă în continuare. Dacă unul a plecat, au rămas alți patru care, cu siguranță, vor fi și mai puternici după această lovitură", a mărturisit Anamaria Prodan, în fața jurnaliștilor.

Anamaria Prodan are doar cuvinte de laudă la adresa lui Bebeto

Frumoasa impresară a vorbit și despre fiul său, Bebeto. Anamaria Prodan are doar cuvinte de laudă la adresa lui Laurențiu Jr. și spune că este un bărbățel extraordinar.

Citeste si: „Da, am mai avut discuţii, am mai avut certuri! Nu suntem „super” apropiaţi! ” Care este adevărata relaţie dintre Daniela Iliescu şi familia lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu- bzi.ro

Citeste si: Larisa și Marian Drăgulescu se reunesc pentru majoratul fiicei lor. Evenimentul i-a costat mii de euro pe foștii soți: ”Va fi fastuos, ca la nuntă sau botez”

"Bebeto este un băiețel fabulos, un bărbățel fabulos care a înțeles exact despre ce este vorba, pe care l-am învățat și eu despre ce este vorba, să nu judece, să nu își judece mai ales părinții care i-au dat viață și așa cum este mama lui, cum este tatăl lui, trebuie să ne respecte până închide ochii pentru că noi i-am adus pe lume și în viață se întâmplă lucruri bune și mai puțin bune, dar important este să stăm mereu cu capul sus, să ne ridicăm și să fim mai puternici decât am fost", a precizat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Sexy impresara nu are regrete

Anamaria Prodan nu are regrete în viață și este de părere că familia ei va merge mereu mai departe cu capul sus, așa cum este și normal. Vedeta și copiii săi au fost obișnuiți cu lumina reflectoarelor, însă demnitatea nu se pierde niciodată.

"Familia asta va merge mai departe doar cu capul sus. În viață nu am regrete, poate doar că am încercat să îmi salvez mama și nu am fost atentă în jurul meu", a mărturisit sexy impresara.

Fetele vedetei sunt copia fidelă a mamei. Sarah și Rebecca sunt două tinere superbe și ambițioase.

"Fetele mele sunt ca și mine, foarte independente. Ele ascultă sfaturile pentru că au învățat de la mine și își trăiesc viața exact așa cum o visează. Sfaturi? Întotdeauna le-am spus să aibă grijă de imaginea lor, de viața lor, de sufletul lor și să fie oameni", a mărturisit Anamaria Prodan pentru WOWbiz.ro.

Anamaria Prodan, alături de Sarah Dumitrescu și Bebeto [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Zi grea pentru Anamaria Prodan

Joi a fost o zi extrem de grea pentru Anamaria Prodan. Vedeta i-a organizat Ionelei Prodan parastasul de 6 ani, iar cu această ocazie mai mulți interpreți de muzică populară au cântat în Cimitirul Bellu. Preparate alese au fost servite pe aleea de lângă mormântul Ionelei Prodan: sarmale cu mămăliguță, macarones personalizați, cozonac și colivă.

Anamaria Prodan a mers la cimitir alături de fiica sa Sarah Dumitrescu și s-a ocupat de organizarea parastasului până la cel mai mic detaliu. Jurnaliștii WOwbiz.ro au fost pe fază și v-au prezentat imagini în premieră de la fața locului.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!