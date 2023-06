Anamaria Prodan: ,,M-am împăcat cu fostul meu soț pentru copiii noștri". Sexy impresara a aruncat bomba! Îi mai acordă o șansă?

In articol:

Anamaria Prodan a trecut prin cele mai grele momente în ultimul an. Divorțul de cunoscutul antrenor român, Laurențiu Reghecampf, a ținut luni de zile primele pagini ale ziarelor și s-au scris în presă vrute și nevrute.

În emisiunea ,,Fiță cu Adiță", Anamaria Prodan a redeschis acest subiect delicat din viața ei și ne-a povestit ca în prezent are o legătură de prietenie cu fostul soț, asta datorită copilului pe care îl au împreună și care urmează, la aproape 15 ani, să plece la studii în America.

Anamaria Prodan s-a împăcat cu fostul soț

Anamaria Prodan a fost mai sinceră ca niciodată. Se pare că furtuna a trecut, iar impresara s-a împăcat cu fostul ei soț. Nimeni nu se aștepta la declarațiile pe care le-a făcut.

"Eu vorbesc cu Laur pentru copii. Ne-am împăcat pentru copiii noștri, luăm decizii împreună pentru copiii noștri, copiii s-au liniștit, sunt fericiți. Viața merge înainte. El va rămâne parte din sufletul nostru și familia noastră toată viața. Avem un copil împreună. Timpul vindecă orice rană. Când cineva rămâne blocat într-o chestie, înseamnă că are probleme cu el însuși. Timpul te face să uiți și să ierți. Eu și Reghe vorbim orice despre copilul nostru, dacă are nevoie să îl ajut cu ceva, știe că se poate baza pe mine. Pentru el, tot ceea ce s-a întâmplat, nu i-a adus nimic bun, decât un copil superb, să-i trăiască și atât. Eu îl cunosc mai bine ca mama lui pe Laur, nimeni nu îl cunoaște cum îl cunosc eu și el pe mine la fel. Laur se gândește cu drag întotdeauna la noi. Laur o să mă iubească toată viața lui, după Dumnezeu eu o să fiu.", a declarat Anamaria Prodan.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Ar mai vrea Anamaria Prodan o relație cu fostul soț?

Anamaria Prodan a fost întrebată dacă -ar mai acorda o șansă la relație fostului soț.

Impresara nu a ezitat să răspundă și a fost extrem de sinceră. Nu a exclus nicio ipoteză.

"Am învățat să trăiesc în prezent. Nu știu ce o să fie în viitor. Toată viața mea am trăit în viitor, nu am trăit momentul. Aveam grijă ca Reghe să fie perfect, eu, copiii. Acum trăiesc clipa, fiecare secundă, ca și cum ar fi ultima. Nu mă gândesc dacă o să vină Reghe acasă, dacă mă împac cu el. Nu știu.", a mărturisit Anamaria Prodan, la Fiță cu Adiță.

Citeste si: „Nu s-a tolănit nimeni pe jos.” Gina Pistol a vorbit despre tatăl ei. Ce relație a avut prezentatoarea TV cu bărbatul- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 2 iunie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a fost surprinsă Meghan Markle după ce au apărut primele zvonuri legate de un divorț iminent între ea și printul Harry- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!