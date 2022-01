Anamaria Prodan: "Mai am un băiat! Trebuie să îl sun pe Laurențiu, să îi spun că mai avem un băiat, acum avem 3 băieți". A spus totul pe filmare

In articol:

Câteva declarații mai vechi ale Anamariei Prodan au ajuns virale în plin proces de divorț. Este vorba despre unele afirmații făcute în emisiunea celebrului Nea Mărin, la care a participat alături de Liviu Vârciu și alte vedete din România, în urmă cu mai mult timp.

Pe atunci, femeia de afaceri spunea că mai are un băiat, însă făcea referie la fostul membru al trupei L.A.

Anamaria Prodan: "Mai am un băiat"

Anamaria Prodan a acceptat în urmă cu mai mult timp provocarea de a participa la emisiunea găzduită de Nea Mărin, împreună cu alte personaje cunoscute, din showbizul românesc. Într-unul dintre episoadele difuzate, în timp ce se ocupa de responsabilitățile pe care trebuia să le ducă la bun sfârșit, impresara a încercat să destindă atmosfera alături de Liviu Vârciu, așa că cei doi au început să glumească pe seama faptului că artistul îl numește pe coregraful de dansuri populare "tată".

Anamaria Prodan și Liviu Vârciu [Sursa foto: Captură tv]

Pe atunci, Anamaria Prodan a făcut haz de necaz de situație și i-a spus cântărețului că îl "adoptă" în familia ei, ca să aibă trei băieți: "Liviu de-acum este băiatul meu. Pentru că Liviu a realizat că pe mine mă știe toată lumea că am bani, că am imagine. Și atunci s-a gândit el că e banal să fie băiatul lui Nea Mărin, că mai bine e băiatul lu' Prodanca. Trebuie să-l sun pe Laurențiu să îi spun că avem un alt băiat. Deci avem 3 băieți.", a declarat Anamaria Prodan la acea vreme, în emisiunea amintită.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură tv]

Anamaria Prodan, despre zvonurile potrivit cărora ar avea o nouă relație

Zvonurile apărute în presă au făcut-o pe Anamaria Prodan să ia atitudine, în plin proces de divorț, dat fiind faptul că toată lumea a cuplat-o cu bărbatul cu care s-a afișat ultima oară în mediul online.

Celebra impresară a ținut să precizeze că legătura pe care o are cu acesta este una strict profesională. Mai mult, vedeta a mărturisit că nici nu se pune problema de o posibilă relație, până ce despărțirea de tatăl copilului ei nu se oficializează în acte:

Oamenii care sunt cu mine sau care apar pe Instagram sunt partenerii mei de afaceri, eu toată viaţa mea am făcut afaceri cu bărbaţi şi am trăit între bărbaţi. Cât despre domnul cu care se spune că sunt căsătorită sau despre care am declarat că mă mărit, este un foarte important om de afaceri, om integru, care nu are de-a face cu subiecte de genul acesta. Vă rog frumos, până nu se pronunţă divorţul nu aş vrea să discutăm despre iubiri fulgerătoare, nunţi şi aşa mai departe.", a spus Anamaria Prodan, pentru romaniatv.net.

