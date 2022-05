Anamaria Prodan, mai hotărâtă ca niciodată! Decizia pe care a luat-o după ce se va pronunța divorțul: „Așa rămâne”

In articol:

Anamaria Prodan a rupt tăcerea! Nu cu foarte mult timp în urmă, impresara a dat totul din casă și a vorbit despre decizia pe care a luat-o după ce se va definitiva divorțul.

Anamaria Prodan vrea să păstreze numele fostului soț după divorț

Într-o serie de declarații sincere, vedeta a mărturisit că abia așteaptă să se termine procesul de separare dintre ea și tatăl fiului ei, iar apoi se poate gândi liniștită și la celelalte planuri pe care le are.

Anamaria Prodan este decisă să nu renunțe la numele din timpul căsătoriei, motiv pentru care a precizat că se va numi în continuare Reghecampf, asta până când se va căsători din nou, căci nu renunță la ideea de căsătorie și tot crede în ea.

Anamaria Prodan, chef cu lăutari în plin divorț! Impresara a dat o petrecere de zile mari la vila din Snagov

Totodată, impresara a mai spus că așteaptă cu nerăbdare să se finalizeze procesul de divorț și, fără ocolișuri, a mai dezvăluit un lucru, acela că un bărbat puternic ar putea să o facă acum fericită, concret, o prezență masculină care să o modeleze pe impresară, potrivit spuselor sale.

„Ăla e numele meu: Anamaria Prodan Reghecampf. Și așa rămâne. Până mă voi căsători așa rămâne. Cred în continuare în ideea de căsătorie. Aștept să se termine mai repede divorțul. Mă rog. Acum m-ar face fericită un bărbat foarte puternic care să mă modeleze el, nu să-l inventez eu”, a povestit Anamaria Reghecampf pentru EGO.ro.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Impresara a recunoscut că există un bărbat în viața ei

Sinceră din fire, Anamaria Prodan a recunoscut că există un bărbat în viața sa, iar fanii, extrem de curioși, vor să afle cine este cel în

brațele căruia impresara și-a găsit fericirea. Cu toate acestea, Anamaria Prodan nu dorește să ofere prea multe detalii despre acesta, explicând că se va afișa alături de noul iubit , doar atunci când va fi o femeie singură și în acte.

Dovada clară că Anamaria Prodan încă se gândește la fostul soț! Impresara s-a dat de gol în fața fanilor ei

„Sunt, sincer, în cea mai bună perioadă a vieții și mă simt bine eu, înăuntru, și se vede și pe afară, așa îmi zic toți prietenii, întineresc. Trăiesc frumos, mă ocup de copii, mergem mai departe. Da, iubesc, dar eu sunt un om care iubește totul, să știi, și florile, și oamenii, și tot ce vrei. Dacă mă întrebi acum dacă am pe cineva în viața mea, am pe cineva în viața mea, dar niciodată nu o să mă vezi la braț cu acel cineva până nu am procesul gata.”, a declarat Anamaria Prodan pentru un post TV.