Anamaria Prodan, mesaj emoționant de ziua de naștere a fiicei sale. Sarah a împlinit astăzi 22 de ani: „Îngerul vieții mele”

Astăzi este o zi foarte specială pentru Anamaria Prodan, pentru că fiica ei, Sarah, împlinește 22 de ani. Impresara nu a putut lăsa să treacă această zi neobservată, așa că a scris un mesaj emoționant pentru fiica sa în mediul online.

Sarah este fiica Anamariei Prodan și a lui Tibi Dumitrescu, fostul soț al impresarei. Se mândrește foarte mult cu copiii ei și nu scapă din vedere nicio ocazie cu care poate să-și exprime față de aceștia dragostea nemărginit de mamă pe care le-o poartă.

Fiica cea mică a Anamariei Prodan a împlinit 22 de ani

Pentru Anamaria Prodan, copiii sunt cei ma importanți și va face întotdeauna tot ceea ce îi stă în putință a le oferi tot ceea ce este

mai bun. Impresara a transmis fiicei sale din prima căsnicie un mesaj emoționant în mediul online cu ocazia zilei de naștere, ca de la mamă la fiică.

„La mulți ani îngerul vieții mele @sarahh ❤️❤️❤️ te iubește mama fără mărginele și s atâta de mândra de tine incat nu pot sa exprim in cuvinte! Sa mi trăiești o mie de ani și sa rămâi același om minunat și același suflet pur. Proud to be your mother angel”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

Sarah este într-o relație?

Sarah Dumitrescu semănă din ce în ce mai mult cu mama ei și pare că începe să-i calce pe urme.

Cu toate că este foarte frumoasă, ea este în continuare singură. Acum ceva timp s-a vehiculat că ar avea o relație cu Lino Golden, după ce au ieșit de mai multe ori împreună. La acea vreme, însă, Sarah a declarat că este singură și, având în vedere că stă atât în România, cât și în America, îi este destul de greu să-și facă un iubit român, fiind vorba de distanță la mijloc.

„Ce apare în presă nu întotdeauna este adevărat. Cu cine apar eu ori îmi este vreun prieten foarte bun, ori nu este adevărat. Nu am un iubit la acest moment, cel puțin nu acum! Este foarte greu să-mi fac un iubit în România, mai ales că eu stau în America. Dar, cine știe, vom vedea!”, a spus Sarah Dumitrescu în urmă cu câteva luni.