Anamaria Prodan, mesaj surprinzător pentru fostul soț, la scurt timp după ce s-a afișat cu noul iubit! „Așteptăm oricând să vină acasă, să-și vadă copiii, să îi scoată la masă, să petreacă timp cu ei”

Anamaria Prodan vrea să înceapă o perioadă frumoasă în viața ei. După scandaluri, durere și supărări, impresara FIFA a decis să lase totul în spate, să fie mai tolerantă și să se bucure de momentele pe care le trăiește acum alături de familie și de noul iubit!

Anamaria Prodan a lăsat armele jos! ”Din respect pentru familia și copiii noștri, trebuie să închidem aceste procese”

Poate tocmai de aceea, ultimul mesal public lansat de Anamaria Prodan, acela de a-și lăsa fostul soț să își viziteze copiii, nu mai pare unul surprinzător, ci, mai de grabă, intră într-o normalitate. În condițiile în care încă se află în plin process de divorț cu el, și chiar va avea o înfățișare pe 22 martie.

„În primul rând, pentru copiii noștri, pentru noi, pentru că acest circ trebuie închis. Cred că din respect pentru familia și copiii noștri, trebuie să închidem aceste procese care aduc pete mari pe numele nostru.

Să îl ajute Dumnezeu să construiască, de acum înainte, măcar o miime din cât a construit alături de mine și de copiii noștri. Așteptăm oricând să vină acasă, să-și vadă copiii, să îi scoată la masă, să petreacă timp cu ei.

Pentru că el a fost în perioada în care a fost cu noi, tatăl copilului meu și tatăl fetelor mele din prima căsnicie, pentru că așa e normal. Cred că am avut perioada când am fost exemplu în țara asta. Eu și copiii mei ne cerem scuze pentru greșelile făcute. Cred cu tărie că Dumnezeu va da fiecăruia după suflet”, au fost cuvintele spuse de Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan are un nou iubit și nu o mai interesează trecutul! ”După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc”

Dacă acum Anamaria Prodan pare împăcată cu divorțul, ei bine, totul se datorează noului început pe care îl are alături de un bărbat, pe care, deocamdată, nu dorește să îl aducă în lumina reflectoarelor, însă, a dat câteva informații despre el.

"Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi și nu pentru lume.

Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos" , a declarat Anamaria Prodan într-un interviu pe Youtube WOWnews.

Anamaria Prodan l-a prezentat familiei pe noul iubit! ” L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus”

Anamaria Prodan nu își prezintă public iubitul, însă familiei sale…Da!

"Copiii mei sunt fericiți, pentru că după foarte mult timp i-am văzut zâmbind și când zâmbim toți înseamnă că a apărut soarele pe strada noastră. Să știi că mi-au dat atât de multă putere, cum nu am crezut vreodată. Eu cred că orice copil dă mamei putere fără limită. M-au ajutat enorm. Fetele au fost alături de mine trup și suflet. Bebe, nu mai spun, nu s-a mișcat de lângă mine nicio secundă.

Când am făcut consiliu de familie și au fost wow, mami, în sfârșit, am zis ok, asta e. L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus. Eu am o relație cu copiii mei foarte deschisă și minunată. Încet, încet a fost ok, cred că a venit natural. El mi-a oferit cel mai frumos un viitor minunat, un zâmbet minunat, o stabilitate fabuloasă și faptul că știu când mă trezesc în fiecare dimineață că e cineva acolo pentru mine, care trăiește pentru mine" , a mai povestit Anamaria Prodan Youtube WOWnews, susține WOWbiz.ro.

